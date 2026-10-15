Comfenalco, Quindío construye región, director al recibir orden Cordón de los Fundadores de Armenia

Armenia

En la parroquia Espíritu Santo de Armenia, el alcalde de la ciudad James Padilla García entregó la orden Cordón de los Fundadores, la máxima distinción que entrega la administración en el marco de los 137 años de fundación de la ciudad a la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío.

El reconocimiento fue recibido por el director administrativo de Comfenalco, Quindío, José Fernando Montes en compañía de Hugo León Echeverry integrante de la junta directiva de la Caja de Compensación Familiar.

En Caracol Radio Armenia hablamos con José Fernando Montes director de Comfenalco “muy honrado, demasiado honrado de este reconocimiento que nos ha hecho la junta calificadora del cordón de los fundadores, al igual que la alcaldía de Armenia este reconocimiento, por supuesto a Comfenalco, con sus trabajadores, al consejo directivo, pero en particular a los trabajadores afiliados a la caja, los 115.000 trabajadores que hoy tiene la caja de compensación, a los cerca de 14.000 empleadores que hoy tiene la caja. Entonces lo recibimos como un reconocimiento a los empleadores, a los trabajadores y por supuesto a la corporación.

Bienestar Social y Bienestar Familiar

Director Comfenalco; Nosotros desde Comfenalco Quindío por supuesto venimos trabajando en bienestar social, en el bienestar familiar y creemos desde Comfenalco que también es una forma de ayudar a construir región, en la medida en que formamos buenas personas en la medida en que podemos proporcionarles ese bienestar a todos nuestros afiliados, yo creo que Comfenalco también está contribuyendo a construir región.

¿Qué tanto ha crecido la caja de compensación?

Director: nosotros yo creo que en los últimos años hemos tenido un crecimiento importante, no solo en infraestructura sino también en servicios. En la parte infraestructura hoy tenemos el Crea que es el Instituto de Educación formal que no formal que el que estaba ubicado anteriormente en el Bosque hoy está en el barrio Granada.

Tenemos el CAIPE que es el Centro Administrativo Integral a la Primera Infancia, donde albergamos 240 niños que no son niños necesariamente afiliados a la caja, sino son niños de población familiar vulnerable que cobija sobre todo el sur de Armenia y la Tebaida por la ubicación. Nosotros tenemos también dentro del parque un crecimiento importante en infraestructura, en lo que es la bolera, en lo que es parque infantil.

Hemos crecido bastante para poder generar una diversidad de servicios, sobre todo atracciones que le permitan a nuestros afiliados tener dónde llegar los fines de semana. Entonces considero que Comfenalco en esa parte infraestructura hemos crecido en forma importante.

Colegio Comfenalco

Director: En la parte de mejoramiento de servicios hoy educación, por ejemplo, el colegio Comfenalco, hoy ya está calificado no como uno de los mejores colegios de la región sino del país. El año pasado año 2025 el colegio Comfenalco, perdón, ocupó el puesto 87 entre cerca de 10.000 colegios calendario B, el puesto 103 entre cerca de 13.500 calendario A y B y hoy año 2026 hemos incrementado 13 puntos en las pruebas y creemos que con eso vamos a mejorar todavía nuestros rankings entre los dentro de los mejores colegios del país.

Equipo de trabajo principal de Comfenalco, Quindío. Foto: Cortesía Comfenalco, Quindío Ampliar Equipo de trabajo principal de Comfenalco, Quindío. Foto: Cortesía Comfenalco, Quindío Cerrar

Sostenibilidad ambiental

Director Comfenalco: Nosotros en la parte gestión ambiental hemos tenido reconocimientos regionales, hemos tenido reconocimientos nacionales y hemos tenido reconocimientos internacionales. La semana pasada Global Waste Global Service nos otorgó un reconocimiento por nuestro programa de gestión Basura Cero.

El próximo 3 de noviembre vamos a tener un vamos a recibir también en Barcelona, España, vamos a recibir otro reconocimiento por nuestro programa de gestión Basura Cero. Entonces creo que, en esa parte de sostenibilidad ambiental, de economía circular, Comfenalco viene liderando en forma importante este sector. Hoy somos referentes no solo a nivel regional como referentes a nivel del sistema de subsidio para otras cajas de compensación, como quiera que somos la única caja certificada en gestión Basura Cero, afirmó José Fernando Montes, director de Comfenalco.

¿Cómo ha sido el comportamiento de la reclamación de o solicitud de subsidios de por el terremoto?

Director Comfenalco: primero vale la pena resaltar, nosotros destinamos cerca de 18.600 millones de pesos distribuidos en subsidios de mercado, en subsidios de alimentos, en mejoramiento de vivienda, en la red de subsidio de arrendamiento y hoy tenemos un crédito para nuestros afiliados al punto 5% para categoría A y punto 7% para categoría B y próximamente estamos a la espera de sacar unos créditos para nuestros empresarios también a unas tasas muy blandas.