Centrales obreras en Armenia se sumarán a la movilización nacional este 14 de octubre

Armenia

La concentración será a partir de las 9:00 de la mañana de este miércoles 14 de octubre en la plaza de Bolívar de la ciudad para posteriormente iniciar con la movilización.

El presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, en el Quindío, Hugo León Echeverry dio a conocer que las centrales obreras están convocando a nivel nacional a una jornada de movilización en protesta a las políticas impulsadas por el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

Razones de la protesta

Considera que en menos de dos meses el actual gobierno ha realizado varias acciones que van en contra de los derechos laborales lo que impacta negativamente en los trabajadores del país.

“Estamos convocando las centrales obreras a nivel nacional, el Comando Nacional de Paro en todo el país A una jornada de movilización en protesta a todas las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella ya que en menos de dos meses ha hecho varias acciones que perjudican y que van en desmejora de los derechos laborales”, mencionó.

Explicó que una de las evidencias de lo anterior está relacionada con que solo ocho días de estar posesionada la ministra de trabajo derogó once decretos que ayudaban a la formalización del tema laboral por eso la preocupación es alta y es clave este tipo de manifestaciones.

Además, dijo que otro de los aspectos tiene que ver con el tema pensional, salud, estatuto contra la protesta social y con la situación del terremoto que tras dos meses no llegan las ayudas requeridas.

“Solamente a los 8 días de de estar ya posesionada la ministra de Trabajo derogó 11 decretos que ayudaban a formalizar el tema laboral, a aclarar dudas y a un lineamiento. También en el tema pensional, en el tema de salud, en el tema del terremoto, las ayudas no llegan. El nuevo estatuto contra la protesta social, hay un poco de situaciones que nos llevan a realizar esa jornada”, dijo.

Recorrido de la marcha

Extendió la invitación a quienes deseen apoyar con la jornada en pro de los trabajadores del país la cual será de manera pacífica.

“En Armenia se va a realizar el día de mañana miércoles 14 de octubre desde las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Estamos convocando a todas las organizaciones sindicales, sociales, de pensionados, de jubilados, de junta de acción comunal para expresar nuestra inconformidad por todas estas políticas y también seguramente realizaremos un recorrido por las calles céntricas de la ciudad, subiremos por la carrera 13 hasta el Parque Sucre, bajamos por el CAM, Banco de la República y nuevamente Plaza de Bolívar”, puntualizó.