¡Feliz Cumpleaños Armenia! La ciudad milagro de Colombia cumple 137 años de fundación

Armenia

La ciudad milagro de Colombia, Armenia esta hoy de cumpleaños, la capital del Quindío cumple 137 años de fundación, hay día cívico, no hubo fiestas y se piensa en la reconstrucción

El alcalde de Armenia, James Padilla García, envió un mensaje de solidaridad y civismo a los armenios e invitó a celebrar con el corazón puesto en quienes todavía sienten las consecuencias del terremoto.

En su mensaje a los ciudadanos, el mandatario recordó que, en este día cívico por los 137 años de Armenia, es preponderante reconocer que la ciudad es la «casa de todos» y que quererla significa acompañar a las familias que necesitan ayuda, cuidar lo público y mantener vivo el civismo.

“Armenia es mucho más que un lugar en el mapa. Es nuestra casa, donde están nuestros recuerdos, donde formamos una familia y donde crecen nuestros nietos. Es la ciudad que queremos dejarles”, es el sentido del mensaje que el ejecutivo municipal ha compartido con los armenios antes de la conmemoración.

La fecha llega con viviendas, negocios y espacios de trabajo afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, por eso, el aniversario tendrá un carácter sobrio y la programación festiva habitual fue cancelada, pero se mantienen los actos protocolarios y la agenda cultural prevista durante octubre.

El alcalde Padilla García hizo un llamado a que la solidaridad no se agote con el paso de los días. Las familias que todavía necesitan apoyo deben seguir presentes en la conciencia de la ciudad. Una mano tendida, el acompañamiento a un vecino o el cuidado de un espacio público son gestos cotidianos que expresan el compromiso con Armenia.

Día cívico en Armenia

Hoy miércoles 14 de octubre será día cívico en la capital quindiana, en cumplimiento del decreto expedido por el alcalde de Armenia, James Padilla García, con motivo de la conmemoración de los 137 años de la municipalidad.

La jornada de hoy incluirá los actos protocolarios, entre ellos el tedeum, a partir de las 9:00 a. m., en la parroquia del Espíritu Santo, y oficiada por el obispo de la Diócesis de Armenia, Carlos Arturo Quintero Gómez.

Orden Cordón de los Fundadores y ofrenda floral

Además, se realizarán actos oficiales, como es la entrega de la Orden Cordón de los Fundadores a Comfenalco Quindío, distinción con la que el municipio reconoce sus aportes a la ciudad, y la ofrenda floral en el parque de Los Fundadores, donde se encuentran los monumentos a quienes hicieron parte de esta gesta fundacional, y los restos mortales de Jesús María Ocampo, ‘Tigrero’, junto con los de su esposa, doña Arsenia Cardona de Ocampo.

Restricciones

Se restringe el transporte de carga, los drones y la pólvora este 14 de octubre en Armenia

Mediante decreto 317 de 2026, expedido por el alcalde James Padilla García, se definieron una serie de medidas extraordinarias y atemporales de Policía para conservar la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana, con motivo de las manifestaciones y concentraciones convocadas por diversos sectores para este 14 de octubre de 2026.D

De esta forma, estas son las medidas: prohíbe el transporte de escombros trasteos, desechos, líquidos inflamables y cilindros de gas domiciliario en cualquier tipo de vehículo de carga o volqueta.

No obstante, se exceptúan los vehículos de los operadores del servicio público de aseo, los de mantenimiento de obra pública municipal y los que transporten escombros, contratados por el municipio de Armenia, así como los automotores que transporten cilindros de oxígeno medicinal.

Además restringen el uso, maniobra y vuelo de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas, es decir drones/UAS, en la jurisdicción del municipio de Armenia durante el día 14 de octubre de 2026.Igualmente la alcaldía prohíbe en la jurisdicción del municipio de Armenia la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, venta y uso de pólvora, artículos pirotécnicos de cualquier categoría, fuegos artificiales y globos aerostáticos de pirotecnia, de conformidad con lo establecido en la ley.

El incumplimiento de las restricciones de lo dispuesto en el decreto 317 de 2026 acarreará las sanciones administrativas o judiciales conforme al caso.

Las restricciones comenzaron a regir desde las 00:00 horas del 14 de octubre y hasta las 11:59 p. m., del mismo día, por lo que estarán vigentes por 24 horas.

Hoy, cierre temporal en sector del parque Fundadores por actos del aniversario de Armenia

La carrera 13A será objeto de un cierre temporal este miércoles 14 de octubre, en el sector del parque Fundadores, por el tedeum y los actos protocolarios del aniversario 137 de Armenia.

La medida comprende el tramo frente a la parroquia del Espíritu Santo y sus inmediaciones. El cierre comenzará a las 8:00 a. m., antes del inicio de la ceremonia de acción de gracias, y se extenderá durante la mañana.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, acompañará el desarrollo de la actividad, por lo que se recomienda a conductores y demás usuarios de la vía tener presente la restricción al transitar por el sector y atender las indicaciones de las autoridades.