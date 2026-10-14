Cúcuta está entre las cinco capitales con mayor alerta por el fenómeno de El Niño

Cúcuta.

Aunque en los últimos días se han registrado lluvias en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander, las autoridades ambientales advierten que el departamento debe mantener las medidas de prevención ante los efectos del fenómeno de El Niño.

Cúcuta se encuentra entre las cinco capitales del país con mayor nivel de alerta por este fenómeno, una situación que obliga a priorizar el agua para el consumo humano y reforzar las acciones para proteger los ecosistemas.

Cristhiam Jiménez, secretario de Medio Ambiente de Norte de Santander, explicó a Caracol Radio que se adelantan jornadas de prevención y socialización con las administraciones municipales y las comunidades para promover el uso responsable del recurso hídrico y frenar prácticas que agravan las condiciones ambientales.

El funcionario insistió en que las precipitaciones registradas recientemente en el área metropolitana de Cúcuta y la provincia de Ocaña no deben interpretarse como el fin de la amenaza climática.

“El hecho de que esté lloviendo en algunos sectores del departamento no quiere decir que el fenómeno de El Niño haya pasado, los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) apuntan a que octubre continuará con pocas lluvias”, advirtió Jiménez.

En ese contexto, Corponor mantiene la alerta naranja sobre los ríos Zulia y Pamplonita, fuentes hídricas estratégicas para el abastecimiento de la región.

Por ello, el llamado de las autoridades es a evitar el desperdicio de agua y mantener las medidas de prevención, incluso cuando se presenten precipitaciones en algunas zonas.

La preocupación se concentra especialmente en el área metropolitana de Cúcuta, debido a las condiciones de sus ecosistemas y a la presión que puede ejercer la reducción de las lluvias sobre la disponibilidad de agua.

Según el secretario de Medio Ambiente, Cúcuta figura entre las cinco capitales del país con mayor alerta por el fenómeno de El Niño, de acuerdo con un reporte de Asocapitales mencionado por el funcionario.

“Esta situación nos debe mantener en situación de alerta y priorizar claramente el agua para el consumo humano”, señaló Jiménez.

Además de promover el ahorro de agua, las autoridades hicieron un llamado a detener la tala indiscriminada de árboles y evitar las quemas utilizadas para preparar terrenos de cultivo o realizadas en los ecosistemas, prácticas que pueden agravar el deterioro ambiental y aumentar los riesgos asociados a las condiciones climáticas.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que la prevención debe mantenerse en los municipios y las comunidades, mientras persistan las condiciones de pocas lluvias y la alerta sobre las principales fuentes hídricas del departamento.