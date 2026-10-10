¿De qué está hecha la nueva escultura ‘La Rockera’?

Esta escultura del artista bogotano Rafael Melo, conocido como Maquiamelo, realizó esta escultura inspirándose en la figura femenina que recupera el papel de las mujeres en la cultura del rock con símbolos característicos como los taches, audífonos y una estrella en el ojo.

La escultura fue elaborada con aproximadamente 30.000 proyectiles reciclados de diferentes calibres, transformados en una obra de arte, el artista comentó que quería darle un nuevo sentido a los proyectiles, convirtiéndolos en arte .

La escultura tiene una altura de 3,87 metros pesa aproximadamente 1.200 kg, quedó instalada de manera permanente en el acceso de la calle 63 del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La obra cuenta con una placa con los nombres de las bandas nacionales bandas nacionales, distritales e internacionales que han participado en Rock al Parque.

“Con La Rockera dejamos una obra para la posteridad, de la mano de un gran artista como Maquiamelo. Esta obra es también un gesto de generosidad de todos los que queremos seguir construyendo una Bogotá desde el arte y la cultura” Aseguró Trujillo secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

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