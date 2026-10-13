Nacional vs. DIM, por cuartos de Copa Colombia: ingreso de hinchas, fecha, hora y cómo seguir

Atlético Nacional e Independiente Medellín disputan este miércoles 14 de octubre el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Colombia. El primer clasificado a semifinales se conocerá al término del encuentro, pues se trata de una serie a partido único, así como lo fueron los octavos de final. La ida y vuelta regresará desde la siguiente instancia.

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El fútbol regresa al Atanasio Girardot luego de que no estuviera habilitado el fin de semana por la realización del evento de electrónica EDC Colombia. La organización entregará el estadio a la alcadía el mismo miércoles, una vez termine el desmontaje de la tarima.

Ingreso de ambas hinchadas

La principal novedad para este encuentro radica en la afición, pues el Atanasio Girardot tendrá el ingreso de ambas hinchadas, en una nueva apuesta por la sana convivencia y el fútbol en paz. La última vez que se midieron en la final de la Copa Colombia 2025, hubo desmanes y derivó en sanciones para los dos clubes. De hecho, Nacional no tuvo hinchas en el partido por octavos ante el Cali.

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Al Nacional ser local para este encuentro, se espera que la mayoría del estadio tenga ocupación de Nacional. La tribuna norte será para la barra popular de Medellín, mientras que la sur tendrá a la afición del Verdolaga. Occidental será compartida por ambas aficiones y oriental solo tendrá ocupación de los locales.

“La grandeza la demostramos cada día, en cada acto y en todos los lugares donde llega un hincha ‘verdolaga’, por eso el Atanasio no puede ser la excepción. Cuidémonos entre todos”, expresó Nacional en una publicación invitando al fútbol en paz.

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Nacional tendría un regreso en su convocatoria

El conjunto Verdolaga llega a este juego luego de empatar contra Tolima sin goles. En Copa, dejó en el camino en la fase 1B a Tigres por 2-0 y en octavos se impuso en condición de local ante Deportivo Cali por 3-0.

Para este encuentro, Lucas González no podrá contar con un delantero centro natural, pues sigue lesionado Alfredo Morelos; Chicho Arango se recupera de la cirugía de ligamentos, Andrés Sarmiento, quien suele actuar en esa zona, también está lesionado, así como Marlos Moreno.

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No obstante, Nacional tendría en su convocatoria a Nicolás Rodríguez, quien desde hace días trabaja a la par de sus compañeros y es posible que esté en la nómina, aunque no como titular.

Medellín busca revancha en Copa, sin JuanFer Quintero

El encuentro en cancha entre James Rodríguez por el lado Verdolaga, y Juan Fernando Quintero para el Poderoso, parece que no se podrá dar. El volante ex River Plate no se ha recuperado de su lesión muscular y no sería de la convocatoria.

Sin embargo, Medellín podría contar con el regreso a la nómina del delantero Jeison Medina, quien también se venía recuperando de una lesión. Todo pasará por cómo el técnico, Luis Amaranto Perea, y el departamento médico, evalúen su situación.

Medellín llega con aire en la camiseta a este clásico, pues le ganó durante el fin de semana en calidad de visitante al América, líder del torneo. Esto sirve de motivación para encarar el duelo, luego de perder la última final de Copa ante Nacional en el 2025.

Fecha, hora y cómo seguir

El encuentro se disputará el miércoles 14 de octubre desde las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot. Usted podrá vivir las emociones en la transmisión de El Fenómeno del Fútbol y el streaming de Caracol Radio, así como el minuto a minuto por caracol.com.co