Efectos de la erosión costera están afectando a las comunidades del Pacífico y el Caribe colombiano

Colombia

Desde el 2024 la Defensoría del Pueblo ha realizado seguimiento sobre los efectos de la erosión en los ecosistemas marino-costeros, caracterizado por el desplazamiento de la línea de la orilla del mar y acabando con el terreno que tiene a su paso.

De esta manera, la entidad identificó como territorios priorizados a ocho comunidades de Nuquí (Chocó), tres consejos comunitarios de Buenaventura (Valle del Cauca) y una ranchería de La Guajira (La Cachaca 3, de la etnia Wayúu).

Asimismo se han realizado visitas técnicas en los puntos críticos del país, el registro de las afectaciones, el control sobre la gestión pública, el acompañamiento a nivel jurídico con los habitantes en las zonas de riesgo y también de las iniciativas de recuperación ambiental.

Le puede interesar: “Puedo asegurar que la situación es grave”: delegado de MinAmbiente sobre erosión costera en Córdoba

¿Cuál es el impacto sobre los territorios marino-costeros?

La Defensoría del Pueblo identificó que la erosión marina y fluvial, las inundaciones y la pérdida de playas en la cabecera municipal de Nuquí y en las comunidades de Tribugá, Panguí, Coquí, Joví, Partadó, Arusí, Termales y Jurubirá, ha generado múltiples afectaciones, entre ellas se encuentran:

Daños sobre las viviendas y edificaciones de uso comunitario: Las familias han tenido que reparar o trasladar sus viviendas. Además de registrar daños en senderos, vías de acceso, acueductos, redes eléctricas y espacios recreativos. Impacto sobre las actividades económicas: El avance del agua tiene impacto directo sobre la pesca y las tradiciones ancestrales, lo que ha generado pérdidas de plantas y sitios sagrados. Pérdida de playas, daño a la infraestructura y la exposición de viviendas a eventos marinos: Desde mayo del 2024 la erosión costera ha incrementado la intensidad y frecuencia de las lluvias, por lo que los territorios se han vuelto más vulnerables a riesgos.

De acuerdo con las anotaciones comunitarias de la población afrocolombiana, la erosión ha causado afectaciones sobre la población costera de Buenaventura. Territorios como Ladrilleros han presentado 748 personas afectadas, 551 en Punta Soldado y 500 en Juanchaco.

Por otra parte, teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo en Buenaventura en julio de 2026, se identificó que las actividades económicas como la pesca, la recolección de piangua, la infraestructura comunitaria y las actividades turísticas como el avistamiento de ballenas, se encuentran en riesgo y la población ha tenido que reubicarse en partes altas del territorio.

Erosión costera Playa Salguero . Alcaldía Santa Marta Ampliar Erosión costera Playa Salguero . Alcaldía Santa Marta Cerrar

La protección de derechos por parte de la Defensoría del Pueblo

Pese a que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar) han presentado estudios para tratar la problemática, las labores de seguimiento realizados por la Defensoría del Pueblos demuestran que aún no se conocen con presión los efectos técnicos de los espolones sobre La Cachaca 3.

La erosión costera ha generado dinámicas que van más allá de la pérdida física de la playa, también altera la vida comunitaria, el trabajo de las comunidades y la movilidad de las familias. Por lo que, es indispensable atender las necesidades específicas de la población civil y tener información actualizada sobre la situación de los territorios priorizados.

Es por esto que la Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento de las entidades encargadas y el acompañamiento a las poblaciones afectadas. Del mismo modo, serán registrados los hallazgos en los territorios, de manera que se aseguren soluciones que se adapten a las realidades de los territorios y la protección de los derechos humanos y colectivos.

También puede leer: Gobierno destina más de $230.000 millones para frenar la erosión costera en el país