No estamos en etapa critica, tenemos algunas desviaciones que necesitan atención: gerente del Metro

¿Cuál es el trazado y MAPA de la segunda línea del metro de Bogotá? Atravesaría 4 localidades. Crédito: X: @MetroBogota

El gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez en diálogo con Caracol Radio aseguró que, aunque la construcción de la Primera Línea del Metro avanza a paso firme, hay ciertas “desviaciones” que merecen atención para cumplir con el cronograma.

“El proyecto continúa dentro de esa senda de la programación temprana y tardía de una manera adecuada, pero existen algunas desviaciones y algunos puntos que nos llaman la atención y que nos obligan a manifestar que estamos tomando acciones para que incremente la mano de obra no calificada en estaciones y en edificios de acceso para poder tener mayor capacidad y poder colocar todos los sistemas y equipos que tienen que quedar alojados en estas estaciones y en estos servicios”, indicó Narváez.

En ese mismo orden de ideas, aseveró que la obra no tiene etapas criticas.

“No estamos en una etapa crítica, esto es una sistema de alertas que tenemos implementados desde hace más de 5 años, en donde realmente lo que hacemos es visualizar riesgos, definirlos, mitigarlos, que se tomen las acciones que permitan reducir esas esos riesgos”.

Y agregó, “lo que estamos haciendo ahora de una manera clara es ese tipo de tareas, identificar el riesgo, mirar qué está pasando y solicitar el correctivo, y desde el otro lado de la mesa, la experiencia que nos ha dado nos ha dado nos da este tiempo es que debemos tener una respuesta adecuada por parte del consorcio”.

Avances del Metro

La Primera Línea del Metro de Bogotá registró un avance general del 83,73% con corte al 30 de septiembre.

De acuerdo con el mandatario, las obras en el viaducto, en el patio taller y en las estaciones del sistema ubicadas en el suroccidente de la ciudad impulsaron el avance: “en las estaciones 1, 2 y 3 ya hay avances visibles en las fachadas y otros acabados”, indicó.

A este avance también se suma la llegada ayer de un nuevo tren a Cartagena, que en pocos días se sumará a los 19 que ya están realizando pruebas en el patio taller y en el viaducto a la vista de todos los ciudadanos, que orgullosos esperan que comience a operar dentro de muy poco.