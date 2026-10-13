Martes 13 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Éxito total del Festival del Maíz en Barcelona, Quindío donde elaboraron el subido más grande del mundo Foto: Cortesía Cámara de Comercio

Armenia

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No hay derecho, en Armenia capturaron a un hombre que agredió una patrullera de la Policía porque solicitaba que le bajara volumen al equipo de sonido.

El lamentable hecho se registró en la noche del sábado 10 de octubre en el barrio La Cecilia segunda etapa al sur de la ciudad de Armenia, cuando los policías acudieron al llamado ciudadano debido a problemas de convivencia por el alto volumen en una de las viviendas además del consumo de licor.

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Al llegar al lugar, los policías, entre ellos una patrullera requirieron a las personas que están en el lugar para que procedieran a bajar el volumen debido a quejas de varios vecinos y fue cuando una de las personas que estaba allí la emprendió contra la uniformada y la agredió físicamente, la empujo y cayó al suelo quedando paralizada por el golpe.

De inmediato llegaron más policías que procedieron a atender a la uniformada que pertenece a uno de los cuadrantes de policía de la comuna tres de Armenia que fue llevada en una camilla a una patrulla y luego trasladada a un hospital local para su valorización, así mismo detuvieron al presunto agresor señalado por la misma comunidad.

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El secretario de gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez entregó el reporte de la situación” La Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Gobierno rechazan los actos de violencia contra los servidores públicos como el que sucedió anoche donde un individuo agrede a una de nuestras policías al ser requerido, hecho que sucedió sobre las 9:30 de la noche”

Y añade el funcionario “se dispuso que de inmediato esta persona fuera capturada por el delito de violencia contra servidor público, una patrullera y que se ha puesto a disposición de la Fiscalía para que sea esta entidad la encargada de tomar las medidas que en derecho corresponden contra este individuo”

Conocimos que el hombre que fue señalado y capturado como presunto responsable de agredir a patrullera de la Policía responde al nombre de Jorge Murcia, a la espera del proceso de judicialización.

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En Armenia, en videos de cámara de seguridad quedo grabado el fleteo del que fue víctima un hombre que minutos antes había retirado una importante suma de dinero, los delincuentes en moto y armados se llevaron el botín.

Más información Viernes 9 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El hecho se registró en la tarde del viernes 9 de octubre en el barrio Rojas Pinilla segunda etapa al occidente de Armenia, donde delincuentes en moto siguieron la camioneta donde se movilizaba la víctima con el dinero que había retirado de una entidad bancaria.

En el momento de descender de la camioneta, hombres en moto llegan al lugar y armados amenazan al hombre y luego se llevan el botín de dinero y huyen en las motos con lugar desconocido como se observa en videos de cámaras de seguridad de la comuna 6 donde quedó evidenciado el fleteo.

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El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez sobre el reporte del caso fleteo indico “Ayer un hurto en el barrio San José donde una persona después de sacar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria en el centro para hacer varias diligencias se dirigió a su residencia. Allí los estaban esperando varios individuos en una moto donde le hurtaron la cantidad de dinero que había sacado inicialmente”

Y agregó “Respecto de las actividades una vez la policía conoció del hecho, se generó el plan candado, se hizo revisión de las cámaras de seguridad y se está en la plena identificación de los actores, caso que fue remitido a la Fiscalía General de la Nación”

El funcionario y el llamado “una recomendación para todos los armenios cuando hacen esta clase de retiros en efectivo que soliciten la escolta de la policía, que no le informen, no les cuenten a personas desconocidas que puedan transmitir la información y se generen esta clase de hurtos”

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Un muerto y un herido ambos hermanos recolectores de café dejó como saldo una tormenta eléctrica en zona rural del municipio de Filandia en el Quindío, las dos víctimas fueron impactados por un rayo.

Este hecho se registró en la tarde del viernes 9 de octubre en la Finca La Floresta, vereda La Cima, sector del cafetal, jurisdicción de la Subestación de Policía El Paraíso zona rural del municipio de Filandia al norte del Quindío.

Según el reporte oficial de las autoridades de Policía, en el sector se presentó una fuerte tormenta eléctrica y desafortunadamente una de las descargas, un rayo cayó en la zona e impacto a dos hermanos que se encontraban en la recolección de café.

Desafortunadamente en el lugar murió debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica un hombre identificado como José Edwin Parra y resultó lesionado Juan Camilo Parra Quilcué que fue trasladado a un centro asistencial.

Desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo llamaron la atención sobre la importancia de la prevención cuando se presentan este tipo de fenómenos naturales como las tormentas eléctricas y resguardarse en un lugar seguro mientras pasa la tormenta para evitar estos desenlaces fatales.

Además, el Ideam han informado que el tránsito de ondas tropicales ha favorecido la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en los últimos días y semanas.

La Gobernación del Quindío, a través de la UDEGERD, invita a la comunidad a mantenerse informada, tomar precauciones durante las lluvias y reportar cualquier emergencia a las autoridades.

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Dos muertos en accidentes de tránsito el fin de semana en las vías del Quindío

En medio del dolor de familiares, amigos y compañeros se cumplieron las exequias del patrullero de la Policía, Quindío, Cristian Andrés Rojas Quinayas que murió en un siniestro vial ocurrido en autopistas del café en la vía Armenia - Circasia este fin de semana cuando se desplazada en su motociclista y fue impactado por un vehículo particular.

El uniformado fue trasladado en grave estado de salud a un hospital en Armenia donde horas después murió. Desde la Policía lamentaron la partida del patrullero que era oriundo del municipio de Calarcá.

En esa misma vía se registró otro siniestro vial el domingo en la madrugada donde otro motociclista murió identificado como Diego García, una mujer que se movilizaba como parrillera resultó lesionada.

Y anoche dos mujeres que se movilizaban en moto resultaron heridas también en autopistas del café donde al parecer perdieron el control y se salieron de la carretera y fueron rescatadas por los organismos de socorro.

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Los familiares de Gerónimo Jaramillo dieron a conocer que el joven fue encontrado sin vida luego de dos días de búsqueda al ser reportado como desaparecido en el sector de Chagualá en la vía que comunica a Armenia con Calarcá y Salento en el Quindío.

El joven estudiante de ingeniería de sistemas de la universidad del Quindío al parecer tenía problemas relacionados con salud mental y por eso la preocupación de familiares y amigos por su desaparición que termina con el hallazgo sin vida del cuerpo de Gerónimo Jaramillo.

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204 personas fueron registradas, expidieron 37 órdenes de comparendo e incautaron tres armas blancas, 100 gramos de estupefacientes, Asimismo, fueron inmovilizadas 14 motocicletas y 3 vehículos, dos particulares y un taxi durante una amplía jornada de control en varios sectores de la ciudad, y que fue liderada por la Alcaldía de Armenia.

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La Policía del Quindío capturó en flagrancia alias “Jhon”, tras el hurto de una cadena de oro en armenia

La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre de 39 años de edad conocido con el alias de “Jhon”, señalado por el presunto delito de hurto a personas, en hechos registrados en el barrio Nueva Cecilia, sector de la carrera 15 con calle 5 norte de Armenia.

De acuerdo con la información recolectada, esta persona habría hurtado a un ciudadano mediante la modalidad de raponazo, una cadena de oro avaluada en aproximadamente 8 millones de pesos.

Gracias a la rápida intervención policial, el presunto responsable fue capturado una vez cometió el hecho. Durante el procedimiento fueron incautados una motocicleta y un teléfono móvil.

Como aspecto de interés, al verificar sus antecedentes se estableció que el capturado se encontraba bajo detención domiciliaria en la ciudad de Neiva, Huila, cumpliendo condena por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Asimismo, registra tres anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto y falsedad marcaria.

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La Policía Quindío en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, materializó en vía pública del sector de Tres Esquinas en Armenia, una orden de captura contra un hombre de 33 años de edad, conocido con el alias de “El Mono”, en desarrollo de un proceso investigativo adelantado por el Grupo GAULA.

De acuerdo con la investigación, el capturado era requerido por los delitos de tentativa de extorsión agravada, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno.

Las labores investigativas señalan que este hombre, presuntamente mediante el uso de un arma corto punzante, habría intimidado y amenazado a víctimas del sector con el propósito de exigirles dinero, manifestando que “él era quien mandaba en la zona”.

Tras la materialización de la orden judicial, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el respectivo proceso judicial.

La Policía Quindío invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con este delito de extorsión, suministrando información que permita fortalecer las investigaciones y acciones operativas contra quienes afectan la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos, a través de la línea 165, bajo la campaña: ¡Yo no pago, yo denuncio!

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Tras la declaratoria del IDEAM del fenómeno de El Niño, desde la autoridad ambiental del Quindío llama a ahorrar agua, teniendo en cuenta que ese departamento registró una disminución del 76 % en las lluvias en los últimos meses.

El director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, advirtió que, pese a las lluvias de octubre, se esperan precipitaciones por debajo de los promedios históricos y que el fenómeno podría extenderse hasta el primer semestre de 2027.

Las lluvias recientes no significan que debamos bajar la guardia frente al cuidado del agua. El llamado es a mantener hábitos responsables y hacer un uso eficiente del recurso.

Aunque las lluvias se han hecho presentes en diferentes momentos, el llamado a la comunidad es a no bajar la guardia y continuar cuidando el agua. Las condiciones climáticas pueden variar y el comportamiento de las lluvias no garantiza, por sí solo, una disponibilidad permanente del recurso.

Por esta razón, Empresas Públicas del Quindío, EPQ, invita a sus usuarios a mantener las buenas prácticas de consumo y evitar el desperdicio de agua en las actividades cotidianas.

Acciones sencillas como cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, reducir el tiempo en la ducha, reparar fugas y utilizar únicamente el agua necesaria pueden marcar la diferencia.

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El Ministerio de Comercio, industria y turismo abrió línea de crédito de $20.000 millones a través de Bancoldex para impulsar la recuperación económica del Quindío.

La línea especial de crédito de Bancoldex de 20 mil millones de pesos será uno de los instrumentos para respaldar a los empresarios y contribuir a la recuperación de la actividad productiva. Esta herramienta se complementará con iniciativas de infraestructura turística, promoción de destinos, conectividad y fortalecimiento de los negocios locales.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo Mauricio Gómez Amín afirmó “Reconstruir el Quindío no es solamente levantar lo que se cayó; es devolverle a su gente las oportunidades para trabajar, producir y salir adelante. Por eso, junto con la reconstrucción, tenemos que reactivar el comercio, recuperar el turismo y respaldar a los empresarios que generan empleo. La recuperación será real cuando vuelva la gente, se mueva la economía y las familias puedan recuperar sus ingresos y su tranquilidad”

Durante la jornada también se revisaron proyectos turísticos, culturales y de espacio público en distintos municipios, entre ellos iniciativas para recuperar plazas de mercado y galerías, espacios culturales, miradores, malecones y escenarios gastronómicos y artesanales. Estas intervenciones buscan recuperar espacios afectados, fortalecer la oferta turística y contribuir a la generación de empleo y al movimiento del comercio local.

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290.000 Millones de pesos necesita el municipio de Calarcá en el Quindío para la reconstrucción post terremoto, así lo confirmó el alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos que hizo un llamado al gobierno nacional para agilizar la entrega de recursos para atender la reconstrucción de 5000 viviendas afectadas.

Cifras de afectación por el terremoto en Calarcá. Alcalde: viviendas con afectaciones estamos sobre las 3.400 viviendas con afectaciones más graves alrededor de 1.200 y en colapsos y en colapsos totales, parciales y totales 608.

Es decir, son 608 familias que realmente perdieron todo, que no pueden habitar en sus casas, sus apartamentos y que hoy estamos a la espera de que llegue ese primer subsidio de arrendamiento para que puedan tener algo de solución a esa dificultad. Entonces estamos hablando de cerca de un poco más de 5.000 viviendas en total afectadas.

Alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos y todavía hay gente en los albergues. ¿Cuántas familias y cómo se está trabajando con ellas? Alcalde: llevamos estos 2 meses con las familias. Tenemos alrededor de 40 familias entre Barcelona y Calarcá, nosotros lo que tratamos de garantizarles un poco de privacidad a cada familia. Hemos tratado de organizarles de la mejor manera.

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Dueños de restaurantes afectados por el terremoto en el departamento del Quindío están a la espera de los alivios económicos del gobierno nacional para garantizar su labor y la continuidad de decenas de empleos.

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La directora de Cotelco, Quindío llamó la atención del gobierno nacional para agilizar la entrega de los beneficios económicos para los empresarios afectados por el terremoto por el riesgo de pérdida de empleo.

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Las demoliciones en Montenegro continúan y, con ellas, se despiden edificaciones como El Furatena, El Bambi, Musicafé, Vince y Mega Promociones, lugares muy frecuentados y apreciados por los montenegrinos, testigos de tantos momentos que hoy se despiden, pero no se olvidan.

Verlos desaparecer deja vacíos que inevitablemente llenan de tristeza a quienes los conocieron, porque con cada pared que cae parece irse un poquito de aquello que los montenegrinos vivieron, compartieron y quisieron.

“A partir del 10 de agosto hemos vivido momentos difíciles, momentos que han marcado nuestra historia. Como montenegrino, ver derrumbarse lugares como El Furatena, donde muchos vivimos momentos inolvidables, nos llena de nostalgia. Ahora entramos en una etapa de demoliciones en nuestro parque principal y, obviamente, Montenegro se levanta.

Estamos adelantando las gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional y seguimos trabajando en la limpieza, la recolección de escombros y la priorización de ayudas para los damnificados. Salimos de esta y nos levantamos de esta”, expresó el alcalde Gustavo Pava.

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La Asamblea departamental, aprobó el proyecto de ordenanza 015 de 2026, que reorienta algunas rentas establecidas en el presupuesto general del departamento para las vigencias 2026 y 2027.

Los recursos, por el orden de $5.160 millones, serán destinados ahora para la atención de diferentes frentes durante la presente vigencia, mientras que durante el año 2027 se invertirá una suma adicional.

En la socialización del proyecto el pasado viernes 10 de octubre en el recinto de la Duma, el secretario de Planeación, Luis Alberto Rincón Quintero, que reveló cómo $850 millones serán transferidos a varios municipios para apoyar el proceso de reconstrucción.

Por otra parte, $2.311 millones serán ejecutados en programas de mejoramiento de vivienda y en el fortalecimiento del banco de materiales. Y por concepto de reactivación económica para el sector del turismo, se dispondrá de $2.000 millones durante este año.

Así mismo, para la vigencia entrante, se destinarán $1.000 millones para la reactivación económica del turismo, y $3.270 millones para el banco de materiales; todos estos ítems hacen parte del Plan de Acción Específico – PAE, construido en el departamento y que se encuentra en estudio del ente central.

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Un alivio económico para los contribuyentes del departamento, se generó con la aprobación en segundo debate del proyecto de ordenanza 014 de 2026 en la Asamblea departamental: un instrumento que, amparado en el decreto 1382 de 2026, permite a las entidades territoriales adoptar condiciones especiales para la recuperación de la cartera, pero con beneficios para la ciudadanía.

La ordenanza ofrece, hasta el 31 de diciembre, una reducción del 80% en los intereses y sanciones de mora que se adeuden tanto en Impuesto Sobre Vehículos Automotores – ISVA, como en la totalidad de las rentas recaudadas por la administración departamental.

El descuento irá rebajando progresivamente hasta mediados de la vigencia 2027, otorgando un 70% a quienes paguen entre enero y febrero; un 60% entre marzo y abril; 50% en los meses de mayo y junio; y 40% en julio y hasta el 31 de agosto. La única condición que se debe cumplir para acceder a esta medida será el pago total del capital.

Por otra parte, se estipuló la posibilidad de que se generen acuerdos de pago para la cancelación de los impuestos hasta en 12 cuotas mensuales, sin que esto acarree intereses adicionales, aunque en estos casos no se aplicarían los descuentos mencionados anteriormente.

Así mismo, incorporaron un incentivo por pronto pago para la vigencia 2027 hasta el 31 de marzo. El beneficio será del 5 % y se aplicará exclusivamente sobre la participación del impuesto sobre vehículos automotores que corresponde al departamento del Quindío, equivalente al 80 % del valor total, mientras que la participación del 20 % correspondiente a los municipios no será objeto de descuento.

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En Armenia, las centrales obreras, sindicatos de maestros y militantes del pacto histórico han anunciado que se sumarán a la jornada de movilización programada para este miércoles 14 de octubre.

El representante de la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales, anunció su participación en las movilizaciones de este 14 de octubre en todo el país y explicó las razones.

El congresista a través de un video manifestó “Esta es una invitación a la resistencia, una invitación a marchar este 14 de octubre porque no podemos dejar que retrocedan nuestros derechos ni mucho menos que se pierdan las conquistas sociales del primer gobierno progresista de Colombia. Así que los invitamos en todas las plazas de las principales ciudades de Colombia a marchar, a marchar por los trabajadores y a marchar por la dignidad de Colombia”

Y añadió “será una jornada de protesta pacífica por la defensa de los derechos y las conquistas sociales, como el salario mínimo vital, los derechos laborales y las garantías sociales alcanzadas durante el Gobierno de Gustavo Petro y por eso destacó que la invitación es a participar de manera pacífica, democrática, ejerciendo el derecho constitucional a la movilización social”

En el caso de Armenia, las centrales obreras, sindicatos y militantes del Pacto Histórico han convocado a las 8:30 de la mañana para la concentración en la Plaza de Bolívar de la ciudad y luego la movilización para este miércoles 14 de octubre.

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Directivas de la constructora Márquez y Fajardo En la estructuración del proyecto Sistema de Turismo Sostenible de Cable Aéreo del municipio de Salento, Quindío; realizaron una visita de reconocimiento del sistema del Cable Aéreo de Manizales, su tecnología y funcionamiento, ya que será la misma implementada en el del municipio quindiano.Entre los grandes beneficios de esta construcción se encuentra el componente ambiental, ya que representaría una disminución anual de 3.878 toneladas de CO₂, lo que equivale a la protección de 323 hectáreas de bosque cada año.

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Se dispara el precio de arriendos en Colombia: casas suben 9,5 %, y aptos, 6,5%, Armenia la ciudad donde más subieron los arriendos.

Un informe de Davivienda encontró que mientras Armenia tuvo las mayores alzas, Bogotá registró un incremento más moderado en los alquileres de apartamentos, por debajo del promedio nacional.

Los precios de los arriendos de casas en Armenia subieron un 13,2 %, seguidos de Bucaramanga, con un 11,5 %, y Medellín, con un 11,4 %. En los apartamentos, Armenia también encabezó la lista, con un aumento del 14,3 %.

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El departamento del Quindío registró la mayor tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en 2025, con 247,9 muertes por cada 100.000 habitantes según Cifras del DANE.

En Colombia, las cifras de 2025 del DANE registran 87.894 fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio, un 3,1% más que en 2024. La tasa nacional aumentó a 165,7 muertes por cada 100.000 habitantes, tras tres años consecutivos de descenso. Este grupo incluye distintas enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, no solo infartos. Entre ellas están las enfermedades isquémicas del corazón, que en 2024 representaron el 17% de las muertes en Colombia y fueron la principal causa de defunción[1].

Por departamento de residencia, en 2025, Quindío registró la mayor tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, con 247,9 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido de Tolima (233,9) y Valle del Cauca (224,3), todos por encima de la tasa nacional[2].

La actividad física y una alimentación equilibrada son fundamentales para proteger la salud, pero estar en forma no permite saber cómo se encuentran los niveles de colesterol y si ya se está acumulando en las arterias. Los antecedentes familiares y otras condiciones de salud también influyen en la evaluación del riesgo[3].

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Con rueda de prensa y un panel para socializar los resultados obtenidos hasta la fecha, el equipo base del proyecto de prospectiva 2026- 2050 ‘Horizonte Quindío’ iniciará la ‘Misión CEPAL 3’, la cual cuenta con la participación de expertos consultores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y el acompañamiento decidido de 12 de las entidades más determinantes de la región: gremios, academia y el sector púbico, incluyendo al Gobierno del Quindío.

Durante la semana del 13 al 16 de octubre se llevarán a cabo diferentes actividades enmarcadas en analizar la información recogida hasta la fecha y determinar cuáles son los pasos para seguir en el proyecto, incluyendo un factor que al inicio no se había contemplado, y que corresponde con la reconstrucción e intervención de las afectaciones generadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

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‘Los Bosques escriben futuro con su lengua de raíces’, es el eslogan de la nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Armenia y el Quindío - FILAQ 2026, que abrirá sus puertas desde hoy martes 13 hasta el 18 de octubre, en el parque de La Vida. Son cuatro pabellones que llevan nombres de árboles: Palma de Cera, Guayacán, Molinillo y Yarumo.

Para esta versión se realizará un homenaje especial por los 100 años de ‘Suenan Timbres’, la obra del maestro calarqueño Luis Vidales; la programación contará, además, con la conversación “La locomotora poética que Vidales trajo del futuro”, en la que participarán Juan Manuel Roca Vidales, Humberto Senegal y David Reynoso D’Jesús.

Se efectuarán 108 eventos con 80 invitados, que son escritores, ilustradores y editores colectivos del Quindío, algunos de ellos que hacen parte de la Biblioteca de Autores Quindianos - BAQ.

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Diez artistas y gestores culturales recibirán hoy martes 13 de octubre de 2026, la Orden Cafeto de Oro 2026 por sus trayectorias y aportes a la cultura de Armenia. En la misma ceremonia, la Fundación Lazo Rosa Colombia recibirá el Emblema de Amor por Armenia, distinción que reconoce su trabajo comunitario y su atención a personas y familias que han recibido un diagnóstico de cáncer.

El acto, presidido por el alcalde James Padilla García, comenzará a las 10:30 a. m. en el Museo del Oro Quimbaya Centro Cultural Armenia del Banco de la República. La entrega del Cafeto de Oro reconoce a representantes de diez modalidades culturales, elegidos por la Junta Directiva de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura.

La ceremonia se realizará un día antes de la conmemoración de los 137 años de Armenia y de los actos protocolarios programados para este 14 de octubre en la parroquia del Espíritu Santo, en donde se efectuará el tedeum y la programación oficial, así como la entrega de la Orden Cordón de los Fundadores a Comfenalco Quindío.

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Armenia cumplirá 137 años este miércoles 14 de octubre, y por ello la fecha fue declarada como día cívico en la capital quindiana, según el decreto expedido por el alcalde James Padilla García, en una conmemoración marcada por las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

Se recalcó, que, por dichos actos conmemorativos, este martes 14 de octubre, habrá cierre temporal de las vías en inmediaciones del templo religioso.

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La historia gastronómica esta en el Quindío, donde elaboraron el amasijo de maíz más grande del mundo, de 40 kilos de masa de maíz que entregaron gratuitamente a 400 personas.

El parque principal del corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá en el Quindío es el epicentro del festival del maíz en su novena versión que como novedad incluyo la elaboración del subido más grande del mundo.

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La Universidad del Quindío, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, reconoció la trayectoria científica del médico internista Gregorio Sánchez Vallejo, docente titular de la Facultad de Ciencias de la Salud desde hace cerca de 35 años y referente de la investigación clínica en seres humanos.

La distinción destaca sus aportes a la generación de conocimiento, la validación de medicamentos y la formación de profesionales del área de la salud, así como su presencia en publicaciones científicas de alto impacto.

Sánchez Vallejo ha participado en más de 200 investigaciones clínicas relacionadas con enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, trastornos de la tiroides, enfermedades coronarias y renales, trombosis cerebral, VIH, infecciones hospitalarias y dengue, además de estudios vinculados con la vacuna contra la COVID-19.

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En deportes, no fue bueno el fin de semana para Caciques del Quindío en la liga nacional de fútbol de salón, solo el equipo mayor logró empatar 3 a 3 en Boyacá ante Occidente Tierra de Leyenda, los otros dos equipos perdieron, Caciques Junior perdió ante Tusa en Cundinamarca 3 a 1 y las chicas de Caciques del Quindío perdieron de local en el coliseo del municipio de Córdoba 4 a 5 contra Medellín Futsal.

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De otro lado, el Deportes Quindío fue goleado por el equipo colero del Torneo Dimayor de la B, el marcador fue 4 a 1 a favor de Barranquilla por la fecha 5 que estaba pendiente del campeonato, el próximo partido del Deportes Quindío será este jueves 15 de octubre en el estadio Centenario de Armenia a las 8 de la noche ante Real Cartagena, con la novedad que habrá ingreso de hinchas a las tribunas con aforo reducido.