Viernes 9 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia y la entrega de las medallas al mérito cívico, cultural y ambiental. Foto: Cortesía CRQ

Armenia

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En el municipio de Quimbaya en Quindío, faltan 428 damnificados del terremoto por reclamar el subsidio de arrendamiento, el plazo vence mañana viernes 9 de octubre.

Cabe recordar que el gobierno nacional destino más de 1100 millones de pesos para el municipio más afectado por el terremoto y la empresa Facilísimo fue la encargada de entregar este apoyo a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

Según las cifras entregadas por Facilísimo fueron en total 1504 apoyos destinados para los afectados por el terremoto en el municipio de Quimbaya, de los cuales han entregado 1076 lo que representa un 76% del total, es decir faltan 428 persona por reclamar el subsidio.

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Por eso el llamado, Si estás registrado en el Registro Único de Damnificados, RUD por el sismo del 10 de agosto, ya puedes acceder al apoyo económico temporal de vivienda el plazo vence hoy viernes 9 de octubre

Pueden realizar el cobro en estos puntos Facilísimo de Quimbaya: Oficina Principal, Punto Blanco, Macadamia, Montecarlo, Guayacanes. Es importante llevar el documento de identidad original, vigente y una copia.

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El alcalde de Armenia sostuvo que estiman que 1.5 billones de pesos se requieren para atender las necesidades que dejó el terremoto

Tras poco de cumplirse dos meses del terremoto que impactó al departamento del Quindío, el alcalde de la ciudad James Padilla evidenció la complejidad de la situación y se refirió a la reunión que sostuvieron varios mandatarios de las zonas afectadas del país con el Gobierno Nacional en busca de soluciones.

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Considera fue muy importante el espacio para concretar lo relacionado con el Fondo Milagro para que los recursos lleguen a los territorios y se puedan atender las necesidades que dejó la emergencia.

Sostuvo que son altas las expectativas para el tema de subsidios y lo concerniente a la infraestructura afectada donde evidenció que impacta a los diferentes estratos.

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El alcalde reconoció que es un gran paso la viabilidad del fondo milagro que se le inyecten los recursos correspondientes, aunque fue claro que por ahora son insuficientes teniendo en cuenta que un cálculo estimado proyecta que se requieren 1.5 billones de pesos para la recuperación de las afectaciones.

Asimismo, expuso que una de las problemáticas que han evidenciado en medio de la contingencia está relacionada con la mala disposición de escombros por la falta de cultura ciudadana.

Resaltó que esperan adicionar nuevos recursos para lograr continuar con el proceso de recolección para generar una buena imagen de la capital quindiana.

Envío un llamado especial a la comunidad para que establezcan una buena disposición de los escombros y evitar la problemática que se evidencia en varios sectores de la ciudad.

El mandatario local mencionó que mediante el fondo municipal de vivienda han logrado identificar a 639 personas que están incluidas dentro del registro único de damnificados para ser los primeros beneficiarios.

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2 mil millones de pesos destinados para contratación de artistas extranjeros en las fiestas de Armenia se destinarán para las afectaciones por el terremoto

Sin duda este mes de octubre es inusual porque no se llevarán a cabo las principales actividades en medio de las fiestas Aniversarias como es el Yipao y los conciertos con artistas nacionales y extranjeros debido a la contingencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla fue claro que a muchas personas se les olvida el contexto que se vive actualmente y que obliga a generar otras estrategias de celebración para los 137 años de la ciudad.

Enfatizó en que realizarán unas fiestas sobrias y acorde a la actualidad que se vive relacionada con los actos litúrgicos, actividades deportivas, culturales y los respectivos reconocimientos.

Aclaró que los 2 mil millones de pesos que estaban dispuestos para la contratación de artistas extranjeros será destinado para los subsidios de los damnificados que dejó el terremoto.

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Con motivo de los dos meses que se cumplen del terremoto mañana sábado 10 de octubre, se realizará en Quimbaya la Velatón de la Esperanza que reunirá a familias, empresarios y ciudadanos en una noche para acompañarnos, apoyar el comercio local y aportar a la recuperación del municipio.

Habrá una muestra comercial y una activación especial para comprar en Quimbaya. Pero también viviremos un momento que merece ser compartido en comunidad será a las 7:00 p. m en el Polideportivo Central de Quimbaya, esta actividad es liderada por la diócesis de Armenia, la Cámara de Comercio y la alcaldía de Quimbaya.

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La caracterización realizada por la Universidad del Quindío a estudiantes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa dando resultados. La información recolectada durante este proceso permitió identificar los casos con mayores afectaciones y activar una red de apoyo humanitario que hoy acompaña a varios estudiantes en la recuperación de sus viviendas y en la atención de otras necesidades derivadas de la emergencia.

Uno de los aliados que se sumó a este esfuerzo es la Fundación Malula, organización sin ánimo de lucro liderada por Lina Marcela Gómez Núñez, profesional de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII), quien hace un mes asumió el liderazgo del área de Cooperación Internacional de la dependencia.

La politóloga y magíster en Conflicto, Memoria y Paz, fundó esta organización en 2024 con el propósito de desarrollar proyectos sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, especialmente víctimas del conflicto, comunidades indígenas y afrocolombianas.

Como resultado del proceso de caracterización adelantado por la Universidad, Manuela De La Ó Ávila Fonseca, profesional de la ORII, compartió con la fundación una base de datos con diez casos de estudiantes damnificados, de diferentes Centros de Atención Tutorial, distribuidos en cinco municipios: cinco en Buenaventura, tres en Pereira, uno en Santa Rosa y uno en La Virginia.

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Aunque actualmente no existe un convenio formal entre la Universidad del Quindío y la Fundación Malula, ambas partes asumieron el compromiso de brindar apoyo a través de la campaña “Adopta una casa”, iniciativa mediante la cual personas donantes pueden adoptar una vivienda específica o aportar a un fondo común destinado a la compra de materiales de construcción, mientras las familias beneficiarias contribuyen con la mano de obra.

De los diez casos identificados por nuestra alma mater, actualmente se priorizan tres, con el propósito de garantizar soluciones completas antes de ampliar la atención a nuevos estudiantes

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A partir del miércoles 14 de octubre, a las 9:00 a. m., Comfenalco Quindío habilitará nuevamente las postulaciones para kits de mercado. Este subsidio en especie, que en esta oportunidad tendrá disponibles 850 cupos, continúa implementándose como parte de las acciones de atención derivadas de la emergencia ocasionada por el sismo del pasado 10 de agosto. Los interesados podrán realizar su proceso de postulación a través del Portal Trabajador, ingresando a comfenalcoquindio.com/subsidios-en-especie.

La asignación de estos beneficios se realizará de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos y en estricto orden de postulación, hasta agotar las existencias. La convocatoria está dirigida a trabajadores dependientes, independientes que aportan el 2 % y pensionados que aportan el 2 %, pertenecientes a las categorías A y B, y que sus aportes se encuentren al día al mes inmediatamente anterior a la asignación.

La Caja informa a la ciudadanía que, además de esta nueva apertura para mercados, aún hay kits nutricionales disponibles para las personas interesadas en su postulación. Este beneficio está dirigido a los beneficiarios de trabajadores afiliados que tengan entre 2 y 10 años de edad.

Se asignará un kit nutricional por beneficiario que cumpla con los requisitos y si un afiliado tiene varios beneficiarios que cumplen las condiciones, deberá realizar una postulación individual por cada uno de ellos.

Una vez realizada la validación de requisitos, la asignación del subsidio en especie (kit nutricional y kit de mercado) será notificada al correo electrónico registrado por el afiliado, indicando el mecanismo, fecha, hora y lugar de entrega. Los respectivos despachos se continuarán realizando en el Centro de Distribución de Medicamentos (CEDI) de Comfenalco Quindío, ubicado en la carrera 16 # 24-24 Armenia.

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Como parte de las medidas de apoyo a los empresarios afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026, Bancolombia dispuso diferentes alternativas de financiación y alivios para contribuir a la recuperación y reactivación de los negocios.

Entre las opciones se encuentran créditos con tasas especiales para capital de trabajo, recuperación de la operación, reposición de inventarios y fortalecimiento del flujo de caja, así como alternativas de prórroga, períodos de gracia y ampliación de plazos para clientes que ya cuentan con obligaciones financieras.

Las medidas están dirigidas a independientes, pymes y empresas que desarrollen sus actividades en los departamentos declarados como afectados, entre ellos Quindío, y que cumplan las condiciones establecidas por la entidad.

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2.000 uniformados entre Policía y Ejército garantizarán la seguridad en la semana de receso escolar en el Quindío

En el marco de esta importante temporada de turismo que apunta a la reactivación económica tras el terremoto, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que tienen todo dispuesto para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

Enfatizó que una de las maneras de recuperar la dinámica económica es fortaleciendo la tranquilidad y seguridad por eso dispondrán de 2 mil uniformados en cada punto de ingreso en el departamento y en los sitios de mayor afluencia durante esta temporada de semana de receso escolar.

Sostuvo que espera esta semana entregar camionetas al Ejército con el objetivo de facilitar el desplazamiento a la zona cordillerana del departamento para generar el acompañamiento correspondiente.

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En noticias judiciales, las autoridades judiciales investigan móviles y autores de ataque sicarial en la noche del jueves 8 de octubre en el barrio Santander al sur de Armenia donde un hombre recibió varios impactos con arma de fuego y murió debido a la gravedad de las heridas.

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En desarrollo de actividades de patrullaje, registro y control adelantadas en Armenia, uniformados de la Policía Quindío capturaron a un ciudadano por el presunto delito de receptación y lograron la recuperación de una motocicleta que figuraba con solicitud por hurto.

El procedimiento se registró cuando los policías realizaban labores de vigilancia en la manzana 18 del barrio Puerto Espejo y solicitaron antecedentes a una motocicleta mediante dispositivo PDA, obteniendo inicialmente un resultado positivo.

Ante esta novedad, los uniformados consultaron al ciudadano que conducía el vehículo sobre la existencia de algún documento o paz y salvo relacionado con la situación registrada, manifestando que no tenía conocimiento al respecto.

Por tal motivo, la motocicleta fue trasladada a instalaciones policiales con el propósito de ampliar la información. Posteriormente, unidades de Seccional de Investigación Criminal realizaron las verificaciones correspondientes en las bases de datos, estableciendo que el automotor registraba una limitación y solicitud por hurto.

Como resultado del procedimiento, se materializó la captura del ciudadano por el presunto delito de receptación, mientras que la motocicleta fue recuperada para continuar con las actuaciones correspondientes ante la autoridad competente.

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La Policía Quindío a través del Grupo GAULA, capturaron en Risaralda por orden judicial a un ciudadano requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la investigación, el capturado presuntamente estaría vinculado a una estructura delincuencial relacionada con actividades extorsivas y con el manejo y aprovechamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas, de las cuales habría obtenido beneficios económicos.

Un total de 106 comparendos ambientales han sido impuestos, como resultado de los operativos de vigilancia y control adelantados por la Administración Municipal, en articulación con la Policía Nacional, frente a la disposición inadecuada de residuos y escombros en calles, zonas verdes y demás espacios públicos.

La cifra hace parte de las acciones que adelanta la Alcaldía de Armenia para enfrentar los puntos críticos donde persiste el depósito irregular de residuos, especialmente materiales provenientes de actividades de construcción y demolición.

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Un establecimiento comercial fue suspendido por cinco días y un vehículo fue inmovilizado durante una jornada de inspección, vigilancia y control adelantada por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en la carrera 21, entre las calles 13 y 16.

Como resultado de la jornada se realizaron 200 registros a personas con antecedentes, se impusieron tres comparendos de tránsito y fue inmovilizado un vehículo.

Como consecuencia de la verificación a los establecimientos visitados y cumplimiento de la documentación mínima para las actividades económicas realizadas, se hallaron incumplimientos que dieron lugar a la suspensión por cinco días de una compraventa ubicada en la calle 15 entre carreras 20 y 21.

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Pese a las lluvias, en Armenia impulsan campañas para el ahorro del agua en lavaderos de vehículos como medida preventiva por el Fenómeno de El Niño

A pesar de las lluvias que se han registrado en los últimos días en la ciudad, las autoridades refuerzan el llamado al uso racional del agua para no bajar la guardia por lo que se prevé sea el Fenómeno de El Niño.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que, aunque se registran las lluvias la advertencia está enfocada en que a mediados del mes de noviembre se genere una intensa ola de calor por eso lo clave de prepararse.

Resaltó que con medidas preventivas se han desplazado a los lavaderos de vehículos para llamar la atención sobre el ahorro del agua por lo que brindaron toda la información sobre las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, sus posibles efectos sobre el recurso hídrico y la importancia de adoptar prácticas responsables de consumo.

Afirmó que será pedagógico, pero más adelante estarán realizando la verificación del cumplimiento de las campañas para interponer las multas correspondientes.

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Empresas Públicas de Armenia EPA culminó las brigadas de aseo que, como es habitual durante la semana de receso escolar y en el marco de la conmemoración del cumpleaños de Armenia, se realizaron en diferentes zonas rurales y vías de acceso a la ciudad.

Las jornadas tuvieron como propósito fortalecer las labores de limpieza y contribuir al buen estado de estos sectores, especialmente durante una temporada en la que aumenta el tránsito de propios y visitantes.

Las actividades se llevaron a cabo en la vía a Pueblo Tapao, vía El Caimo, vía El Edén, vía Montenegro y la vereda La Patria, corredores estratégicos para el ingreso y salida de Armenia.

En estos puntos, el personal de EPA adelantó labores de aseo y embellecimiento, aportando al cuidado de los espacios públicos y a una mejor experiencia para quienes recorren estos sectores durante la temporada turística.

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La gobernación del Quindío, inició la entrega de insumos, en su mayoría textiles, donados por la DIAN. Estos elementos están destinados a fortalecer unidades productivas, programas para madres cabeza de hogar y organizaciones de atención a población vulnerable e incluyente en el departamento.

Las jornadas comenzaron con dos entregas estratégicas. La primera benefició a la Fundación Jiampi en La Tebaida, tras la solicitud del párroco Carlos Arturo Ríos, orientada a capacitar e impulsar los proyectos de confección de 60 madres cabeza de hogar. La segunda se articuló a través de la Secretaría de Familia con la Fundación Enlazar de Calarcá, enfocada en la atención e inclusión de personas con discapacidad.

Con estos insumos, la Fundación Enlazar confeccionará cobijas y cojines para más de 100 usuarios en condición de discapacidad.

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Más de 5.100 truchas vendidas durante el Festival de la Trucha de la Cámara de Comercio en Salento

El balance de esta edición deja una cifra que refleja el crecimiento de la iniciativa: más de 5.100 truchas fueron vendidas durante el Festival, superando las cerca de 4.000 registradas en 2025. Esto representa un crecimiento superior al 27 % frente al resultado del año anterior.

El impacto también se evidenció en el comportamiento digital del evento. El sitio web festivaldelatrucha.com recibió más de 7.000 visitas, mientras que los contenidos publicados en redes sociales alcanzaron más de 9.000 interacciones, permitiendo que la programación y la oferta del Festival llegaran a un mayor número de personas.

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La Caja de Compensación Familiar de Fenalco ganadora en los Zero Waste Awards por sus avances en economía circular

A la empresa se le otorgó el reconocimiento en categoría Platinum por el nivel de avance demostrado por cada empresa durante su proceso de certificación.

En el marco del Zero Waste Summit 2026, Global Zero Waste entregó los Zero Waste Awards, un reconocimiento que destaca a la Caja de Compensación Familiar de Comfenalco -Seccional Quindío por su excelencia en la implementación de la Norma Internacional Sistema de Gestión Zero Waste y en la adopción de buenas prácticas de economía circular.

La evaluación contempló, entre otros aspectos, el desempeño auditado, el porcentaje de reciclaje real, la reducción de residuos enviados a rellenos sanitarios y la implementación de estrategias 9R.

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La plenaria de la Asamblea Departamental del Quindío llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que liderará la corporación durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. En este proceso institucional, se designó a Beatriz Elena Aristizábal Pérez como presidenta, acompañada por Hugo Andrés Aristizábal Marín en la Primera Vicepresidencia, y Jessica Viviana Obando Correal en la Segunda Vicepresidencia.

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Con motivo de la conmemoración de los 137 años de fundación de Armenia, este miércoles 14 de octubre se realizará el tedeum conmemorativo en la parroquia del Espíritu Santo, ubicada en el sector del parque Fundadores, por lo que se hará un cierre temporal de la vía.

El acto solemne comenzará a las 8:00 a. m. y, para facilitar su realización y el montaje requerido, se dispondrá de dicho cierre temporal de la carrera 13A, en el sector de Fundadores, frente y en inmediaciones del templo.

La medida corresponde al desarrollo de la agenda conmemorativa de los 137 años de Armenia y estará acompañada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta.

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El Festival del Maíz se realizará los días sábado 10 y domingo 11 de octubre en el parque principal del corregimiento de Barcelona en Calarcá

La realización de este festival es una muestra de perseverancia por parte de los organizadores, ya que la fecha inicial fue aplazada debido al sismo del 10 de agosto, una situación que se convirtió en oportunidad para ampliar el alcance del evento, que ahora busca la activación económica de cerca de 100 expositores y del sector comercio.

Desde la Administración Municipal se espera una amplia participación en el festival, que tuvo más de 12.000 asistentes el año anterior y que es organizado por la Junta de Comerciantes de Barcelona y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, apoyado por la Alcaldía de Calarcá, Empresas Públicas de Calarcá EMCA la Asociación de Usuarios de Servicios de Barcelona, entre otras empresas y organizaciones vinculadas.

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Hoy en la casa magro en Armenia se llevará a cabo la comitiva de sabores, donde varios restaurantes tradicionales ofrecerán el tradicional sudao en varias presentaciones por 22.000 pesos, la jornada liderada por la fundación territorio Quindío se llevará a cabo de 12 del mediodía a cuatro de la tarde

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Este 10, 11 y 12 de octubre, el municipio de FILANDIA, será epicentro del turismo y la reactivación económica en el QUINDÍO, tras el sismo del 10 de agosto. La segunda edición del FESTIVAL PARRILLA Y SABOR

El parque principal de La Colina Iluminada del Quindío se convertirá en un espacio de encuentro y de participación comunitaria, donde los cafés especiales serán protagonistas, los postres y dulcería local estarán presentes y las brasas, a través de diferentes técnicas de parrilla

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Hoy no habrá atención al público en la gobernación del Quindío por la celebración del día de la familia por eso informan a la ciudadanía que, quien o quienes tangan un trámite o un plazo pendiente con la Gobernación, el viernes 9 de octubre no se contará, ya que no habrá atención al público. Los tiempos se reanudan el siguiente día hábil.

Solo seguirán su curso normal los procesos de contratación, financieros y de presupuesto que ya estaban programados para esta fecha.

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La Alcaldía de Génova prepara una programación cultural para conmemorar los 123 años de fundación del municipio. Las actividades, dirigidas a diferentes generaciones y abiertas a propios y visitantes, se desarrollarán del 12 al 18 de octubre y comenzarán con el tedeum, como parte de una semana que reunirá diversas expresiones culturales y espacios para el encuentro de la comunidad.

Este año no se realizarán las tradicionales fiestas con artistas en tarima, debido a que los recursos destinados inicialmente para su realización fueron orientados al rubro de gestión del riesgo, como parte de las acciones de atención a las necesidades derivadas del sismo.

Pese a esta situación, la Alcaldía de Génova mantiene una programación para conmemorar esta fecha representativa y generar espacios de participación para la comunidad.

La Semana de la Cultura busca mantener viva la celebración de los 123 años de Génova y, al mismo tiempo, contribuir a la dinamización del comercio local mediante una programación pensada para compartir, disfrutar y reconocer las expresiones culturales del municipio.

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En la sede de la Sociedad de Mejoras Públicas en el centro de Armenia se llevó a cabo el acto de reconocimiento en el marco de los 137 años de fundación de la capital del Quindío.

La Medalla al Mérito Cívico la recibió Lesbia Alzate de Gómez, por su destacada labor en el Voluntariado de la Caridad en Armenia, la Medalla al Mérito Cultural, fue para la arquitecta María Eugenia Beltrán por su trabajo en patrimonio arquitectónico y cultural de la región.

Además, recibieron la Medalla al Mérito Ambiental María Lucelly Ramírez Gómez; Ecoparque Peñas Blancas, y Proyecto 100.000

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En deportes, El coliseo del municipio de Córdoba, será la casa de las chicas de Caciques del Quindío para disputar los partidos de local de la liga nacional femenina de fútbol de salón

El primer partido será mañana sábado 10 de octubre a las 6 de la tarde cuando Caciques del Quindío Femenino enfrente a Bello fut salón, el ingreso al coliseo será gratuito.

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Con una restricción del 50% del aforo se permitirá el ingreso de personas al estadio centenario de Armenia

Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez quien aseguró que realizaron la comisión local de fútbol para establecer una evaluación de concepto técnico del Estadio Centenario de Armenia.

Explicó que tras dicho proceso se permitirá el ingreso de público donde inicialmente será con restricción del 50% del aforo teniendo en cuenta que son 22 mil espectadores en total, pero con la medida serán 10 mil.

En ese mismo sentido se refirió al partido que se tendrá el próximo jueves 15 de octubre entre el Deportes Quindío y el Real Cartagena donde habrá barra visitante y local por lo que están dadas las garantías en materia de seguridad.

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De otro lado en entrevista con el canal WIN Sports Angélica Lema, gerente general del Deportes Quindío aseguró que el delantero Hugo Rodallega que actualmente juega en Santa Fe tiene en sus planes terminar su carrera deportiva jugando en el Deportes Quindío, Rodallega tiene contrato con Santa Fe hasta el 31 de diciembre de este 2026.