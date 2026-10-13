¿Qué dijeron autoridades del Quindío sobre el hombre que agredió a una patrullera de la Policía?

Armenia

El reporte de la Policía indica que capturaron un hombre por agresión a servidor público en Armenia, el l procedimiento se realizó durante riña reciproca en el sur de la ciudad, el capturado tiene registros por acto sexual con menor de 14 años.

La Policía Quindío a través del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las personas y los territorios, capturó a un ciudadano de 31 años de edad por el delito de violencia contra servidor público.

Esta acción la ejecutó en el barrio La Cecilia segunda etapa al sur de la ciudad, donde uniformados adscritos a la Zona de Atención 7 intervinieron ante una riña.

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Durante el procedimiento, uno de los involucrados se abalanzó contra los uniformados, lesionando a una femenina quien sufrió un golpe en la región occipital y el cuello, quedando inconsciente. Posteriormente, la funcionaria fue trasladada a la Clínica Santa Ana, donde recibió atención médica y se encuentra estable.

El comandante de la Policía, Coronel Gustavo Morales, indicó “El capturado tiene registros por el delito de acto sexual con menor de 14 años y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento”

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La Policía rechaza estos hechos que afectan la integridad de los uniformados y reitera el llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y respetar la labor de los servidores públicos que intervienen para preservar la convivencia y seguridad ciudadana.

Por su parte el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez señaló “rechazamos categóricamente la agresión contra una patrullera de la Policía Nacional ocurrida en el barrio La Cecilia, al sur de Armenia, cuando atendía un llamado ciudadano por problemas de convivencia relacionados con el alto volumen de un equipo de sonido.

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Agrega el funcionario “No podemos normalizar ni tolerar ningún tipo de violencia contra quienes trabajan por la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Y mucho menos contra una mujer que cumple con su deber de proteger a la comunidad. Expresamos toda nuestra solidaridad con la patrullera y hacemos un llamado al respeto por la autoridad, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos.

Asimismo, solicitamos respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación y a todas las autoridades judiciales celeridad en el proceso contra el presunto agresor, quien habría sido capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Siempre en el marco del debido proceso.