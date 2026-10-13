Presidente de la Espriella sostuvo llamada telefónica con Marco Rubio: estos fueron los temas

Reunión entre el presidente Abelardo De la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Presidencia.

En la tarde de este lunes festivo, la Presidencia de la República confirmó que el mandatario Abelardo de la Espriella dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante más de 15 minutos. La conversación se llevó a cabo de manera telefónica y, de acuerdo con los datos de la entidad, sirvió para ratificar el compromiso de ambos países de estrechar sus lazos diplomáticos.

Durante el diálogo, ambas autoridades hablaron de la importancia de la cooperación bilateral y de las formas de fortalecer una sociedad que ha sido clave para ambas naciones durante décadas. Desde el Gobierno se señaló que el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella es mantener unas relaciones sólidas y basadas en la confianza y el respeto mutuo.

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De la Espriella y Rubio intercambiaron planteamientos sobre el contexto que rodea a Colombia y los temas propios del país que tienen, de alguna manera, influencia para Estados Unidos, como es el caso de la seguridad, la cooperación y la estabilidad regional. Desde ambas partes insisten en que el país quiere consolidarse como el principal aliado de Estados Unidos en el hemisferio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que su conversación con De la Espriella fue para reafirmar el fortalecimiento de la alianza entre ambos países.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio destacó los esfuerzos de Colombia para avanzar en prioridades compartidas y sus contribuciones a la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del hemisferio.