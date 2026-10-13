Estados Unidos retira encargado de negocios en Nicaragua

Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua ante el rechazo del gobierno nicaragüense a darle el visto bueno a su embajadora designada.

El rechazo de Managua a la embajadora designada Natasha Franceschi “demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense” explicó el Departamento de Estado mediante nota de prensa.

“Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales” explicó el texto.

Le interesa: Nicaragua: Parlamento propone extender periodo presidencial a 7 años y permitir ‘renovar’ mandato

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Sin diálogo diplomático

La decisión de los copresidentes de rechazar a la embajadora nominada, “una diplomática de carrera”, de acuerdo con el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

Franceschi fue nominada el 7 de agosto.

Según los usos diplomáticos, el gobierno que recibe al embajador debe dar su plácet o “agrément” antes de que ese diplomático asuma el cargo.

El gobierno nicaragüense se considera víctima del intervencionismo de Estados Unidos, y a principios de septiembre el parlamento aprobó una reforma que prohíbe la participación de la oposición en cualquier proceso electoral.

Daniel Ortega. Foto: Pedro Rances Mattey / Anadolu via Getty Images / Anadolu Ampliar Daniel Ortega. Foto: Pedro Rances Mattey / Anadolu via Getty Images / Anadolu Cerrar

Presión desde Washington

Washington quiere que América Latina aísle política y económicamente al régimen de Ortega y Murillo, y para ello ya ha inició una campaña de sanciones contra toda la plana mayor del gobierno, sus ministerios y principales empresas.

Lea también: Nicaragua retira designación de embajador en Colombia por roces con gobierno entrante

Tras la captura por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Nicaragua ha quedado al margen de una región que además ha protagonizado un acusado giro a la derecha, algo que Washington quiere aprovechar.

El gobierno de Donald Trump ensaya con sus socios del Escudo de las Américas, una nueva alianza de seguridad, adoptar a nivel multilateral ese mismo esquema de sanciones, para impedir que países como Nicaragua o Cuba puedan acceder a los circuitos comerciales o financieros, excepto por motivos humanitarios.