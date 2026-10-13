“Esperemos $ 500.000 o $ 600.000 millones del gobierno nacional”: Alcalde de Manizales

Manizales

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que terminará su administración gerenciando y agradece al concejo por la aprobación de los empréstitos para la reconstrucción, no obstante, hace un llamado al nivel central a girar recursos que permitan a los propietarios de inmuebles afectados tener una base económica para consolidar sus viviendas.

“Los bazares en la ciudad siguen de pie. Estamos haciendo una apuesta de otros escenarios de emprendimiento. Hicimos un compromiso solmene, no solamente terminaremos las obras y las que estamos ejecutando. Hace poco entregamos la doble calzada en el sector del SENA y el Parque metropolitano, pero estamos construyendo el polideportivo de La Linda, el coliseo de San José y dentro de poco, el polideportivo de la cancha de la Baja Suiza, es decir, a pesar de estar en obra, nos dedicamos también a la reconstrucción a las 10.000 familias afectadas, o sea las 11.500 viviendas impactadas”, indica Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

Agrega que fue a la capital de república a solicitar recursos que se utilizarán al patrimonio de los manizaleños damnificados por el movimiento telúrico. “El que tenga daño de 30 millones de pesos, el municipio le dará $ 15 millones, pero si hay una opción de la Nación, el aporte sería de $ 30 millones para arrancar la reconstrucción de la casa. Ya tenemos el plan con los $ 220 mil millones aprobados, pero esperamos recursos del gobierno nacional, ojalá nos pongan $ 500 o $ 600 millones; la reconstrucción va a superar el billón y medio de pesos”.

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Resalta que en medio de la emergencia, las obras como los bulevares de los barrios San Jorge y La Estrella, han sido entregados a la comunidad y próximo a terminar, respectivamente y, más adelante, el de La Sultana, así como la recuperación de la malla vial, la cual costará cerca de $ 15.000 millones, entre otras intervenciones en la capital del departamento de Caldas.