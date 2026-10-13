Hombre con circular roja de Interpol es detenido en Caldas por requerimiento de justicia brasileña

Manizales

Un ciudadano colombiano requerido por las autoridades brasileñas es retenido en el barrio San Sebastián en la capital de Caldas por los delitos de asociación criminal y uso de documento falso.

Según la información obtenida en el marco de la cooperación internacional, el hombre sería uno de los articuladores de una organización criminal dedicada a la falsificación y expedición de documentos fraudulentos para ciudadanos extranjeros en la República Federativa de Brasil.

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“En un trabajo articulado entre la DIJIN, la Oficina Central de Interpol y unidades de vigilancia, lograron la retención de un hombre de 27 años, natural de Manizales, requerido por las autoridades judiciales de Brasil mediante notificación roja de Interpol”, señala el teniente coronel Mauricio Dávila Sánchez, comandante (E) de la policía metropolitana.

Agrega que continuarán fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones operativas que contribuyan a la lucha contra la criminalidad transnacional.