Celeste Parra gana dos medallas de bronce en la Copa Mundo de Esgrima Bogotá 2026

Manizales

La esgrimista manizaleña Celeste Parra obtuvo dos medallas de bronce en la Copa Mundo de Esgrima Bogotá 2026, donde representó a Colombia enfrentando a deportistas de otros países. En la categoría cadete, alcanzó la primera presea en la competencia individual logrando ubicarse en la novena posición del ranking mundial de su categoría, como parte de su proyección en competencias internacionales.

Celeste ocupó la séptima casilla en la prueba individual y alcanzó otra medalla de bronce en la competencia por equipos. De esa manera, asciende al puesto 31 del ranking mundial juvenil, resultado que se suma a su proceso competitivo en una categoría superior.

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No obstante, Parra ha estado presente en competencias nacionales durante 2026. En el Campeonato Nacional Interligas realizado también en la capital de la república, obtuvo dos medallas de bronce en las categorías cadete y juvenil, resultados que antecedieron su presencia en la copa mundo.

Cabe anotar que Celeste Parra hace parte del programa Deportista Excelencia de la Alcaldía de Manizales.