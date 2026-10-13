Dímelo King presenta “Talento De Barrio” para impulsar a artistas emergentes de Barranquilla

Dímelo King regresa a Barranquilla con la segunda temporada de ‘Talento de Barrio’, un proyecto creado junto a la Alcaldía de Barranquilla para encontrar, darle visibilidad y acompañar a los artistas que están naciendo en los barrios de la ciudad.

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Esta nueva temporada llega con más herramientas, más formación y más puertas abiertas para quienes quieren hacer de la música su camino.

¿Cómo funciona?

Las audiciones se hacen directamente en los barrios de Barranquilla, donde los artistas tienen la oportunidad de mostrar lo que saben hacer. Los que lleguen a la final lo harán con canciones escritas y grabadas por ellos mismos, demostrando que ya tienen algo propio para ofrecer. No se trata solo de cantar bien. Se trata de llegar con música propia.

La segunda temporada se realizará en octubre e incluirá audiciones en los barrios, masterclass con personas importantes de la industria y una final donde los artistas presentarán canciones propias.

La temporada también trae una jornada de masterclass con personas importantes de la industria musical que se sientan a compartir lo que saben con los participantes. Cómo funcionan los derechos de autor, cómo se arma un proyecto musical, cómo construir una marca, cómo crear y cómo moverse dentro del negocio de la música.

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Objetivo:

Del objetivo de este ‘Talento de Barrio’ consiste en que un artista no solo tenga una buena canción, sino que también sepa qué hacer con ella. Esta segunda temporada llega en un momento importante para Dímelo King. La plataforma abrió recientemente Los Nuevos Reyes, un estudio pensado para reunir artistas, compositores y productores y trabajar proyectos musicales desde cero.

A eso se suma su firma como compositor y productor ejecutivo con Sony Music Publishing, que amplía su participación en la creación de música y en el lado editorial de la industria. Con su regreso a Barranquilla, ‘Talento de Barrio’ quiere acercar a los nuevos artistas a las personas, los conocimientos y las oportunidades que necesitan para dar el siguiente paso.

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