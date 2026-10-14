Iron Maiden hizo vibrar a Bogotá con un recorrido por sus 50 años de historia

Bogotá vivió una noche de heavy metal con el regreso de Iron Maiden, que se presentó el domingo 11 de octubre en el Vive Claro Distrito Cultural. La agrupación británica llegó a la capital colombiana con su gira Run For Your Lives World Tour, con la que celebra cinco décadas de trayectoria musical.

El concierto marcó la quinta visita de la banda al país y convocó a miles de seguidores que esperaban escuchar en vivo algunos de los temas más representativos de su carrera. Durante el espectáculo, el vocalista Bruce Dickinson interactuó con el público, mientras los músicos recorrieron distintas etapas de la historia de Iron Maiden.

El repertorio incluyó canciones como ‘The Number of the Beast’, ‘Run to the Hills’, ‘The Trooper’, ‘Fear of the Dark’ y ‘Wasted Years’, además de ‘Powerslave’, ‘Hallowed Be Thy Name’ y ‘Aces High’. La selección estuvo centrada en los primeros álbumes de la agrupación y en los clásicos que consolidaron su influencia en el heavy metal mundial.

La puesta en escena también tuvo un papel importante. En lugar de los telones tradicionales utilizados en otras giras, la banda recurrió a un fondo digital con imágenes de Eddie, su emblemática mascota, que acompañó diferentes momentos del espectáculo y reforzó la identidad visual del recorrido musical.

Antes de la presentación principal, el público disfrutó de The Raven Age, agrupación británica que hizo parte de la jornada como invitada.

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Con este concierto, Iron Maiden volvió a encontrarse con sus seguidores colombianos en una presentación que combinó clásicos, una producción visual propia y la energía característica de una de las bandas más influyentes del metal. La fecha en Bogotá hizo parte de su recorrido por América Latina dentro de la gira conmemorativa de sus 50 años.