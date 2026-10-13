La icónica presentación de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993 será contada en un documental

La icónica presentación de Michael Jackson en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 1993 será contada en un nuevo documental.

¿Qué se verá y cuándo se estrenará?

Con estreno previsto para febrero de 2027, “Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl” seguirá al “Rey del Pop” mientras se prepara para su histórica actuación en el Rose Bowl de Pasadena, California.

¿Qué incluirá?

El documental incluirá imágenes inéditas de Jackson y su equipo para mostrar cómo él “transformó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el mayor acontecimiento de la cultura pop”.

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¿Cómo transformó su presentación el show del medio tiempo?

Efectivamente, Jackson transformó el espectáculo del descanso de la Super Bowl, que solía ser un intermedio fácilmente ignorado, en uno de los eventos televisivos más esperados.

¿Cómo era antes?

Antes de Jackson, ese espacio estaba protagonizado por bandas y artistas que ya habían dejado atrás su apogeo; tras su paso, el escenario acogió a grandes figuras como U2, Prince, Bruce Springsteen, Beyoncé y Bad Bunny.

¿Por qué destacó su actuación?

La actuación de Jackson destacó por su coreografía y vestuario memorables.

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El artista combinó la perfección en el baile con una gran carga emocional en un repertorio que incluyó canciones como “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White”, “We Are the World” y “Heal the World”.

¿Quién dirigirá el documental?

El documental está dirigido y producido por Bao Nguyen, responsable de “La gran noche del pop”, el aclamado documental sobre la grabación de la canción “We Are the World”.

La película llega casi un año después del enorme éxito de “Michael”, el “biopic” protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson.