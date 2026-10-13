Shakira hizo historia con su residencia en Madrid: ¿Cuáles son las cifras?

Shakira finalizó este lunes su histórica residencia en Madrid, España.

¿Cuántos conciertos y cuántas personas asistieron?

Tras 13 conciertos en la capital española, las presentaciones de la estrella colombiana reunieron a más de 700.000 personas.

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¿Cuál fue el impacto económico?

“La residencia generó un impacto económico que supera los 200 millones de euros; se tradujo en un aumento de la demanda de turismo y de las reservas de hotel, superior al de eventos masivos como la visita del Papa León XIV y la Fórmula 1”, revela el comunicado.

¿Quiénes fueron los artistas invitados?

Además, contó con la participación de artistas de la talla de Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap.

¿Cuál fue el recaudo de la gira “Las mujeres ya no lloran”?

La gira “Las mujeres ya no lloran” superó los 4 millones de entradas vendidas y una recaudación de taquilla de 534 millones de dólares, consolidándose como una de las giras latinas más taquilleras de todos los tiempos.

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¿Qué más ofrecía la residencia?

En los 185.000 pies cuadrados de Macondo Park, “A través de ES LATINA, Shakira transformó la residencia en una celebración inmersiva de música, arte, literatura, moda y gastronomía, reuniendo a más de 1.500 artistas de todo el mundo y ofreciendo más de 400 horas de programación cultural, mientras generaba un impacto significativo en la cultura y la economía de toda la ciudad”.

¿Qué otros récords rompió?

La octava presentación de la barranquillera se convirtió en la presentación musical en vivo de una artista femenina más vista en Amazon Music.