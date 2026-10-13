Regresó el mundo de Narnia con el primer avance de su nueva adaptación: “El sobrino del mago”

Este martes se presentó el primer adelanto de “Narnia: El sobrino del mago”, la nueva adaptación cinematográfica, basada en el clásico de C.S. Lewis.

¿Qué son “Las crónicas de Narnia”?

En “Las crónicas de Narnia”, la historia sigue a dos niños, Digory y Polly, quienes son los primeros en descubrir el “Bosque entre los mundos”, también conocido como Narnia.

¿Qué se puede ver en el nuevo tráiler?

Con la música de “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin, de fondo, el tráiler comienza con Andrew Ketterley, el mago que da título a la obra, interpretado por Daniel Craig, justo antes de entregar a los jóvenes un anillo mágico que los transporta a diversos mundos fantásticos.

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Los niños quedan maravillados al entrar en contacto con criaturas, seres y bestias míticas, entre ellos Jadis, la futura Bruja Blanca y última Reina de Charn y Fledge, un caballo parlante capaz de volar.

¿Quién dirige la nueva adaptación?

Gerwig contó que entró en la órbita de Netflix más o menos cuando la plataforma lanzó “Historia de un matrimonio” en 2019, la película de su esposo, Noah Baumbach.

Un año antes, Netflix había adquirido los derechos de la franquicia “Las crónicas de Narnia”.

“Fui directamente hacia Ted Sarandos en un cóctel y le dije: ‘De verdad creo que deberían empezar por ‘El sobrino del mago’”, relató Gerwig, quien bromeó diciendo que siguió divagando sobre sus ideas ante el director ejecutivo.

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“Unos 20 minutos después, él me preguntó: ‘¿Quieres escribirla?’. En aquel momento, yo solo había hecho “Lady Bird” y “Mujercitas”; aún no había hecho “Barbie.”

“El sobrino del mago” es el primer largometraje de Gerwig desde el aclamado éxito de taquilla de 2023, “Barbie”, y la primera película de la plataforma en estrenarse en cines a nivel mundial.

¿Cuándo se estrenará en los cines?

El filme llegará a las salas de cine el 12 de febrero de 2027, antes de estrenarse en Netflix el 2 de abril.