Citas con especialistas concentran el 38,45 % de las quejas en salud en Bogotá: estas son las EPS se

Conseguir una cita médica especializada sigue siendo una de las principales dificultades para los usuarios del sistema de salud en Bogotá. Así lo advirtió la Personería de Bogotá, que reportó 3.050 solicitudes de intervención por barreras y demoras en la asignación de estas consultas, equivalentes al 38,45 % de los requerimientos recibidos entre enero y agosto de 2026.

En total, el organismo de control recibió 7.933 requerimientos ciudadanos relacionados con fallas en la prestación del servicio. Después de las dificultades para acceder a especialistas, las trabas administrativas y la falta de entrega de medicamentos figuran entre los principales motivos de inconformidad.

“No es admisible que los ciudadanos tengan que rogar o esperar meses por una consulta especializada que define su calidad de vida o su supervivencia. Estamos vigilando de cerca y activando los canales disciplinarios porque la salud no puede dar esperas”, afirmó el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

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Estas son las especialidades con más dificultades

De acuerdo con el reporte, las áreas médicas que concentran más casos por demoras o dificultades para conseguir una cita son:

Ortopedia y traumatología: 548 casos.

548 casos. Cardiología: 456 casos.

456 casos. Oncología: 403 casos.

403 casos. Oftalmología: 386 casos.

Las cifras reflejan las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a consultas que pueden ser determinantes para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de diferentes enfermedades.

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Capital Salud y Famisanar, con más quejas en agosto

El balance de la Personería también identificó cuáles EPS recibieron más requerimientos ciudadanos durante agosto de 2026. Capital Salud encabezó la lista con 246 peticiones, seguida de Famisanar, con 232.

Estas son las cifras reportadas:

Capital Salud: 246 quejas.

246 quejas. Famisanar: 232.

232. Nueva EPS: 179.

179. Sanitas: 173.

173. Compensar: 155.

155. Salud Total: 83.

83. Sura: 28.

En el caso de Capital Salud, la Personería señaló que 147 de las 246 quejas registradas en agosto estuvieron relacionadas con dificultades para acceder a especialistas, lo que representa el 59,75 % de sus requerimientos.

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Personería remitió 923 casos a organismos de control

Ante las dificultades para obtener respuestas a las solicitudes ciudadanas, la Personería convocó una mesa resolutiva con las EPS, las cuatro subredes de salud del Distrito y la Superintendencia Nacional de Salud. Según el organismo, Sanitas fue la única EPS que no asistió a la convocatoria.

Además, informó que remitió 923 casos a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia Nacional de Salud para las actuaciones correspondientes. Otros 15 casos fueron trasladados a las dependencias disciplinarias internas de la entidad distrital.

La Personería anunció que mantendrá las mesas de seguimiento y la vigilancia sobre la prestación de los servicios, con el objetivo de que las EPS atiendan oportunamente las solicitudes de los usuarios.

El reto para los pacientes sigue siendo acceder a consultas especializadas sin demoras que puedan afectar sus tratamientos, mientras los organismos de control hacen seguimiento a las quejas y a las respuestas de las entidades responsables.

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