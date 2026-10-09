Supersalud remueve a interventora de Capresoca por presunto título falso

La Superintendencia de Salud removió a la interventora de la EPS Capresoca, Olga Lucía Vásquez Barrios, por “irregularidades en la documentación académica presentada para asumir el cargo e identificar incumplimientos durante el proceso de intervención”.

En un comunicado, la entidad señaló que la decisión se tomó luego de que la universidad, de la que supuestamente Vásquez había obtenido un título en profesional de enfermería, certificara que la ahora ex interventora no figura en sus registros y, por lo tanto, no posee dicho título con esa institución de educación superior.

Cabe recordar que, recientemente, la IPS Fasalud presentó una denuncia por el presunto título falso en enfermería de la Universidad Javeriana, presentado por Vásquez.

Posteriormente, la Universidad Javeriana confirmó, por medio de un documento que conoció Caracol Radio en primicia, que nunca obtuvo el título.

Lea también: Interventora de EPS Capresoca habría falsificado título de enfermera: esto dice la Javeriana

Por otro lado, la Supersalud habría identificado incumplimientos en la labor de Olga Vásquez como interventora de Capresoca, EPS que cuenta con 164.268 afiliados. Esto, sumado a las irregularidades encontradas en la documentación académica, motivó la decisión de asignar un nuevo interventor.

¿Quién es el nuevo interventor de Capresoca?

Giovanni Antonio Guzmán Vargas fue designado por el órgano de control como el nuevo agente interventor de la EPS Capresoca.

Según la información presentada por la Superintendencia, Guzmán “es médico cirujano, con formación complementaria en desarrollo de habilidades gerenciales. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector salud, en cargos de dirección médica y gerencia de entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud”.

El nuevo funcionario tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad y calidad del servicio en salud prestado a los afiliados de la EPS, intervenida desde el 7 de octubre de 2024.

De hecho, esta semana el Ministerio de Salud decidió extender la intervención de Capresoca hasta el 7 de octubre de 2027.

Denuncia ante la Fiscalía

La superintendencia no solo retiró de su cargo a Olga Lucía Vásquez, quien fue nombrada por el entonces Superintendente, Daniel Quintero, sino que presentó una denuncia por presunta falsedad en documento público o privado y demás conductas punibles que resulten procedentes ante la Fiscalía “para que adelante las investigaciones correspondientes y establezca las responsabilidades a que haya lugar”.