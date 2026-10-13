Correo de la gratitud: así usted le puede enviar un mensaje navideño a los soldados

El Ministerio de Defensa conmemora los 15 años del ‘Correo de la Gratitud’, una campaña que ha reunido 40.000 cartas escritas por ciudadanos para enviar mensajes de apoyo a los integrantes de la Fuerza Pública.

La iniciativa contempla visitas a 15 unidades militares y policiales en distintas regiones de Colombia, donde se entregarán los mensajes a quienes hacen parte del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

¿En qué consiste el ‘Correo de la Gratitud’?

La campaña nació en 2011 como una iniciativa del Ministerio de Defensa para conectar a la ciudadanía con los uniformados mediante cartas con mensajes de agradecimiento, afecto y reconocimiento.

A través de esta actividad, estudiantes, familias y personas de distintas edades pueden expresar su respaldo a quienes cumplen labores de seguridad en el país. Los mensajes también buscan acompañar a los uniformados que permanecen lejos de sus hogares por sus responsabilidades de servicio.

En sus 15 años, el ‘Correo de la Gratitud’ se ha mantenido como un espacio de participación ciudadana en el que las palabras, los dibujos y los mensajes escritos a mano son el medio para hacer llegar ese reconocimiento.

Con la entrega de las 40.000 cartas y las visitas previstas a las unidades militares y policiales, el Ministerio de Defensa busca dar continuidad a una campaña que conecta a la población civil con los integrantes de la Fuerza Pública.

“En este 2026, la campaña Correo de la Gratitud celebra sus 15 años: Bodas de Cristal. A lo largo de esta década y media, esta iniciativa ha tocado las fibras más sensibles de niños, niñas, jóvenes y adultos, reflejando los sentimientos más puros y el reconocimiento sincero de todo un país.” Añadió MinDefensa

¿Cómo enviar un correo?

Para esta campaña se establecieron 3 puntos en los que podrá reclamar la postal para escribir y ser depositada posteriormente en el buzón que encontrarás en los stands de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. Solo debes acercarte a los centros comerciales de Santafé, Titán, Parque El Edén y Gran Estación.

O en dado caso de ubicarse en otra ciudad puede enviarla al correo decartasasoldadosypolicias@mindefensa.gov.co

Encuentre la postal digitalmente en https://www.mindefensa.gov.co/bienestar/correo-de-la-gratitud