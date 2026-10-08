Interventora de EPS Capresoca habría falsificado título de enfermera: esto dice la Javeriana

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Raúl Romero del Río, representante de la IPS Fasalud, reveló cómo se dieron cuenta de los títulos falsos que presentó la interventora de la EPS Capresoca

Una nueva denuncia por títulos falsos se presentó en el sector salud, En este caso, Olga Lucía Vásquez, interventora de la EPS Capresoca, habría presentado un título falso de la Universidad Javeriana dentro de la documentación y la institución educativa se pronunció.

El abogado Raúl Romero del Río, representante de la IPS Fasalud, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y contó detalles de la denuncia Olga Lucía Vásquez, interventora de la EPS Capresoca, quien presentó un título falso.

“Han venido suscitándose una serie de irregularidades en el marco de las decisiones que ha tomado esta interventoría, en este caso la doctora Olga Lucía Vázquez, y, en ese marco de esas decisiones, afectó de manera irregular a mi representada, en este caso Fasalud, una IPS que atiende pacientes de alto riesgo, pacientes de alta vulnerabilidad, que prácticamente estamos hablando de pacientes de salud mental”, explicó.

El abogado señaló que, verificando documentación e información, se dieron cuenta de que un diploma de enfermería apareció con una fecha poco común.

“Encontramos que el diploma de enfermería aparece una fecha, que eso no indica a per se que sea falso. La fecha de graduación era un domingo, un 24 de agosto de 2003, y eso nos genera una duda”, afirmó.

Luego de esto, continuaron con las investigaciones con su equipo jurídico hasta que salió el pronunciamiento oficial de la Universidad Javeriana.

“Ayer, la Universidad Javeriana ha dicho que ese título verdaderamente no es verídico, no es veraz, y a razón de eso, yo no soy quien estoy diciendo que ese título es falso, sino la institución legítima para acreditar o desacreditar”, aseguró.

Es importante aclarar que Olga Lucía Vásquez presentó la documentación en el mandato anterior y ahora será removida de su cargo por el actual Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Este es el documento presentado por la Universidad Javeriana

Por medio de un documento, que conoció Caracol Radio en primicia, la Universidad Javeriana se pronunció frente a esta situación y aseguró que nunca obtuvo el título.

“El director de la oficina de admisiones y registro académico informa que Olga Lucía Vásquez Barrios no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrito (a) como estudiante de la universidad. No obtuvo el título”, señalaron.

Escuche la entrevista completa:

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