Bayern Munich analiza el mercado ante la falta de alternativas para Luis Díaz

El Bayern Munich evalúa la posibilidad de incorporar un nuevo extremo izquierdo en el proximo mercado de fichajes, para darle una alternativa al colombiano Luis Díaz. El club Bávaro considera reforzar esa posición, aunque la decisión no sería inmediata y dependerá de encontrar un jugador que encaje con el proyecto.

Una declaración que llegó a las oficinas del Bayern

La posibilidad de traer una competencia para Díaz tomó fuerza después de unas declaraciones del colombiano a Sky Sports. El atacante reconoció que no tendría inconvenientes con la llegada de un futbolista para su posición. “Si hay alguien que pueda ayudar en mi posición, es más que bienvenido”, afirmó ‘Lucho’, quien atraviesa una productividad ofensiva menor que la temporada anterior. Hasta ahora, solo suma un gol en siete partidos a través de todas las competiciones.

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La situación también está relacionada a la salida el joven Arijon Ibrahimovic. El joven alemán era una de las principales alternativas para ocupar el costado izquierdo, pero fue cedido al Augsburgo para esta temporada, dejando a Vincent Kompany con menos opciones naturales para esa posición.

El club no quiere apresurarse con el fichaje

De acuerdo con Christian Falk, periodista con información especializada del club, el Bayern podría aprovechar el mercado de invierno para buscar un extremo. Sin embargo, la institución no tendría intenciones de fichar un jugador únicamente para esa posición y rol.

El Bayern suele ser cauteloso durante el mercado invernal y solamente avanzaría si encuentra un futbolista que cumpla con las características buscadas y cuyo precio sea razonable. Mientras tanto, una de las alternativas que se ha mencionado es utilizar a Alphonso Davies en esa zona, aunque no sería la solución preferida por el club.

Díaz prepara su regreso

El colombiano regresará a la competencia con el Bayern después del parón internacional. Su último partido fue el 18 de septiembre, en la goleada 7-0 frente al Union Berlin, pues en esta ocasión no fue convocado por el argentino Néstor Lorenzo para representar a Colombia en los amistosos.

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El próximo reto será este sábado ante el Augsburgo por la Bundesliga, donde Díaz tendrá la oportunidad de recuperar el nivel mostrado durante su primera temporada en Alemania.