Concejal de Cúcuta fue grabado insultando a un joven dentro de un establecimiento comercial. / Foto: Redes sociales.

Cúcuta

Un nuevo escándalo envuelve al concejal de Cúcuta, por el partido Centro Democrático, Carlos Dueñas.

En un video difundido a través de redes sociales se ve al munícipe insultando y empujando a un joven, dentro de un establecimiento comercial.

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“Vaya y mire quién soy yo, bobo, pendejo” es una de las frases que lanza el cabildante contra el joven que viste camisa negra y jeans, seguido de un golpe en el pecho contra la víctima.

En medio de la escena, se ve a quien sería el vigilante del lugar, tratando de sacar a Dueñas, diciéndole “ya, por favor, ya”, mientras lo dirige a la puerta del establecimiento.

Desde la puerta, el concejal continúa con los insultos “qué le pasa de qué? bobo, imbécil”.

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El video, que ya es viral en redes sociales, concluye con el vigilante indicando que “mañana reporto”, lo ocurrido dentro del establecimiento comercial.

Es de destacar que no es la primera vez que Dueñas se ve envuelto en escándalos públicos. Hace un par de meses fue señalado por violencia intrafamiliar. En su momento emitió un comunicado indicando que el caso estaba siendo tratado por las autoridades correspondientes.