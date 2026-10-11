Estos son los objetivos de alto valor del Frente 33 que opera en Catatumbo, Norte de Santander

Bogotá

El mando y control del Frente 33 de las disidencias de la Farc que lidera alias ‘Calarcá’ está a cargo de Javier Alonso Veloza García, alias ‘John Mechas’ señalado por la inteligencia colombiana como el gran articulador de los atentados en Norte de Santander.

El otro hombre fuerte es Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey Avendaño’, quien además hizo parte y era la cara visible de la delegación de alias ‘Calarcá’ en los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Según las autoridades este hombre llevaría más de 12 años en la ilegalidad, en negocios como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsiones, entre otros. Precisamente en julio en una reunión de empalme en Norte de Santander el presidente Abelardo de la Espriella lo declaró objetivo militar.

Farby Édison Parra alias ‘Richard’ es el cabecilla regional en la zona del Catatumbo y estuvo coordinando la confrontación con el ELN que desató en una crisis humanitaria en Norte de Santander.

Estos tres hombres son considerados de alto valor y objetivo del cuarto bombardeo que ordenó en las últimas horas el presidente Abelardo De La Espriella.

El Frente 33 opera en los 13 municipios que conforman El Catatumbo, Norte de Santander y en la frontera con Venezuela.

Se financia a través del narcotráfico, laboratorios de cocaína y cultivos de hoja de coca, extorsiones a gremios como el minero, y confrontaciones territoriales principalmente contra el ELN.