Estás son las restricciones de movilidad para Norte de Santander durante el plan retorno

Norte de Santander

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades de tránsito y transporte de Norte de Santander, a partir de las 10 de mañana y hasta las 11 de la noche de este lunes festivo 12 de octubre, queda completamente prohibida la circulación de vehículos de carga pesada, con un peso igual o superior a 3.4 toneladas.

La restricción aplica para la vía nacional que comunica a Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga, en ambos sentidos.

Es de resaltar que, el departamento de Policía de Norte de Santander enfatizó que esta medida busca mejorar la movilidad por este eje vial, en el marco del plan retorno por del puente festivo en conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Se estima que más de 100 uniformados de la seccional de tránsito y transportes estarán desplegados en las vías, contribuyendo a la movilidad segura de todos los viajeros.

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La Trigésima Brigada desplegará sus hombres

Así mismo, el Ejército Nacional anunció que hará lo propio para promover una movilidad y retorno a casa seguro, de todos los viajeros nortesantandereanos.

“Son más de 3000 hombres y mujeres los que estarán desplegados en los principales ejes viales que conectan a la capital del departamento con sitios emblemáticos, como el complejo histórico de Villa del Rosario, en zona de frontera, hasta sitios declarados patrimonio nacional, como La Playa de Belén, que podrá encontrar siguiendo la ruta nacional 70″.

Concluyeron indicando que “soldados del Ejército Nacional con sus capacidades diferenciales, con vehículos blindados, aeronaves de reconocimiento aéreo no tripulado, patrullas motorizadas y Acción Integral” estarán en la vía, brindando seguridad a todos los viajeros.