Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta cumplió 55 años de operatividad

Cúcuta

Este sábado 10 de octubre, el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta cumplió 55 años de operatividad.

" El 10 de Octubre de 1971, se inauguró oficialmente la nueva terminal aérea de Cúcuta que lleva el nombre en honor a uno de los mas grandes pioneros de la Aviación Colombiana nacido en Pamplona, convirtiéndose desde entonces en un eje fundamental para la conectividad aérea del oriente colombiano, el comercio fronterizo y el desarrollo de la región", expresó la administración de la terminal aérea.

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Agregó además que “más de medio siglo después, el Aeropuerto Camilo Daza sigue siendo símbolo de progreso, modernidad y orgullo para los cucuteños, recordando siempre la visión y el legado de quien fue uno de los hombres que le dio Alas a Colombia. Hoy los cucuteños celebran con gran emoción este día tan especial para esta ciudad”.

Se estima que en la actualidad, por número de pasajeros, el Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta es el décimo aeropuerto más importante de Colombia, siendo Bogotá, Medellín y Barranquilla los destinos nacionales más demandados por los cucuteños, así como Panamá, en su única conexión internacional activa al 2026.