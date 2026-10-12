Presidente De la Espriella retiró al comandante de la Policía de Santa Marta: estas son las razones

Abelardo de la Espriella llamó a calificar servicios al comandante de la Policía de Santa Marta. / NurPhoto

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes festivo que realizará cambios en la Policía de Santa Mata. Según explicó, su orden es llamar a calificar servicios al actual comandante, Yeison López, por la falta de determinación en sus funciones.

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, trino el jefe de Estado.

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Según explicó, la medida puntual es llamar a calificar servicios al coronel Yeison López por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos, a lo que se sumó que no informó oportunamente los hechos.

Por otra parte, el mandatario también lo responsabilizó por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de este domingo en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

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El coronel Olmer Urriago, segundo al mando en la capital del Magdalena, asumirá temporalmente la comandancia. Luego, explicó De la Espriella, llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. “Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”, concluyó el presidente.