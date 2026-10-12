Video: Golazos de Jorge Carrascal con Flamengo y Jaminton Campaz para Rosario Central

El protagonismo con goles de los colombianos en el fútbol internacional lo iniciaron este domingo Jefferson Lerma con su anotación en el triunfo del Crystal Palace 3-1 sobre Nottingham Forest y Camilo Durán en la victoria del Celtic de Escocia sobre Motherwell por 0-2.

Más tarde, fueron otros dos hombres de Selección Colombia los que se reportaron con gol y ambos clave en las victorias de sus respectivos equipos: Jorge Carrascal para Flamengo y Jaminton Campaz con Rosario Central.

Carrascal marcó el gol del triunfo en el Fla-Flu

El clásico de Rio de Janeiro fue para Flamengo, que se impuso ante Fluminense en calidad de local para mantener el liderato del Brasileirao. El único gol del partido fue obra del cartagenero Jorge Carrascal que fue titular y salió reemplazado al minuto 89.

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Su anotación llegó al 65′. Lucas Paquetá envió un centro al segundo palo y ahí apareció el hombre de la Selección Colombia, quien puso el pie para definir de primera intención con un remate cruzado que dejó sin respuesta al arquero Fábio.

Carrascal terminó con una valoración de 7.8 para Sofascore, teniendo entre sus principales estadísticas la precisión de 86% en los pases intentados.

En 44 partidos jugados por todas las competiciones, Carrascal ha marcado 7 anotaciones y ha dado 11 asistencias, teniendo la mejor campaña en participación directa en goles desde que llegó a Flamengo.

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Jaminton Campaz y un golazo en la victoria de Rosario

Jaminton Campaz fue el mejor del partido, según la valoración de Sofascore, en el triunfo de Rosario Central 5-0 contra Independiente Rivadavia por la fecha 12 de la Liga Argentina.

El ex Deportes Tolima marcó el 2-0 parcial al minuto 51′. Combinó con Vicente Pizarro por sector izquierdo, tiró un ‘globito’ para superar la marca y luego sacó un remate potente de pierna izquierda inatajable para el portero rival.

Este fue el cuarto gol del extremo de 26 años en lo que va de la temporada en 30 partidos jugados por todas las competencias, en las que además tiene 5 asistencias.