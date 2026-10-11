Pablo Repetto tras clasificación de Santa Fe a cuartos de Copa: “Lo merecimos, sin sobrarnos nada”

Independiente Santa Fe se mudó de Bogotá a Mosquera para buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia. No se pudo disputar en El Campín debido a la adaptación del nuevo gramado, tras el concierto que hubo de BTS.

El conjunto Cardenal empezó ganando con gol de Hugo Rodallega al minuto 19, pero lo igualó Fortaleza antes de terminar el primer tiempo con la anotación del maxicano Teun Wilke, tras un centro desde la derecha.

Para el segundo tiempo se volvió a poner en ventaja el conjunto Cardenal. Franco Fagúndez filtró un pase pase Luis Palacios y este definió con sutileza ante la salida del arquero. Pero lo igualó el argentino Franco Pulicastro tras capitalizar un rebote luego de un remate y un rebote que dejó el arquero Weimar Asprilla.

Tras el término de los 90 minutos, el juego, por ser a partido único, se tuvo que definir en los penales. La serie acabó 9-8, luego de que Leonardo Pico fallara su cobro y Helibelton Palacios liquidó el pleito.

Las palabras de Pablo Repetto en rueda de prensa

El técnico uruguayo hizo un análisis de lo que fue el trámite del encuentro, asegurando que les sorprendió el planteamiento de Fortaleza, pues pleanteó una alineación diferente a lo que venía haciendo.

“Un partido en el que tomamos la ventaja. La formación fue muy diferente a lo que habían presentado antes y teníamos que estar al tanto de esas pelotas de costado, las pelotas quietas. Eran virtudes que tenían. Nos faltó ajustar más que la marca, que no tiraran centros. Habíamos generado más situaciones que ellos, tuvimos el tercero y ellos, sentíamos que no nos inquietaban. Termina el partido empatando 2-2, fallamos algunas posibilidades, la cancha ya había sentido el desgaste y estaba blanda. Merecimos, sin sobrarnos nada”, dijo inicialmente.

Asimismo, agradeció a la afición que fue hasta Mosquera para acompañar el equipo: “Planeamos otro partido, porque venían jugando de otra manera. La cancha condiciona para los dos y hay que adaptarse. Intentamos hacer nuestro partido y apuntamos a que hiciéramos daño. No queríamos ir a penales, pero estos partidos son así, muy parejos. Estamos contentos por la gente que nos acompañó, eso nos motivó mucho”.

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Entretanto, sobre el próximo rival en Copa, que será Once Caldas, manifestó que todo irá planificándose según el rival a enfrentar. El partido por cuartos de final, todavía no tiene fecha programada.

“Vamos cambiando de chip. Ahora enfocarnos en el campeonato, tenemos partido con Jaguares. Está bien posicionado en la tabla, pero no hay que descuidarse, el foco es en cada rival, buscando el mejor once de acuerdo con lo que vivimos, lo que nos toca y lo que se nos viene”, comentó.

Finalmente, informó que la sustitución de Nahuel Bustos fue por solicitud del argentino: “Él pidió el cambio. Vamos a ver cómo está. No hubo otro motivo”.