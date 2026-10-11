“Tengo dos sueños, uno de ellos es Rock al Parque y tocar en una plaza de mercado”: Elsa Riveros

En los años 80’s y 90’s Bogotá vivió una oleada de música rock nacional que fue el inicio de muchas otras agrupaciones que son inspiración para nuestro país, entre ellas estaba Poligamia, Ekhymosis, Compañía Ilimitada, Estados Alterados y por supuesto Pasaporte donde Elsa Riveros era la vocalista.

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Quizá una de las primeras mujeres en el rock bogotano, fue la creadora de una mítica frase que se escuchó en el Concierto de Conciertos de 1988: “Bogotá, del putas Bogotá”, ella con esa rebeldía, sigue en la música y este domingo 11 de octubre será su primera presentación en el Festival Rock Al Parque que ya celebra 30 años.

Elsa Riveros pasó por los micrófonos de Caracol Radio y comentó que esta es una presentación que la tiene con el corazón hinchado: “Es demasiada alegría, es tan grande que siento que el corazón se me hincha, me llena de emoción estar en esta edición número 30 porque desde la organización le han metido mucho la ficha”.

Comentó que a lo largo de su trayectoria musical los géneros han cambiado y hay gran versatilidad en la música, agradeció porque hay una gran mayoría de mujeres en la música, no solo cantando sino también componiendo y produciendo.

Concierto de Conciertos:

En 1988 Colombia tuvo la primera fecha del Concierto de Conciertos y fue todo un éxito en la música del país. Elsa Riveros tiene una gran anécdota y es la mítica frase de “Bogotá, del putas, Bogotá”, en Caracol Radio ella contó esta historia y dijo que fue en un momento donde tenía que presentar al entonces alcalde, Andrés Pastrana.

“Se volvió un lema que estuvo muy vigente durante mucho tiempo y por muchos conciertos, es algo que recuerdo y fue algo que salió de mi misma rebeldía. Recuerdo que al día siguiente dijeron que “muy linda la presentación de Pasaporte, pero que la vocalista estaba como para cantar en una plaza de mercado porque qué boca tan sucia””, recordó Elsa Riveros, de allí que tiene dos sueños, uno de ellos cantar en Rock Al Parque (que ya pronto se hará realidad) y otro, cantar en una plaza de mercado, como un desafío.

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Canción con Andrés Cepeda:

Otro de los clásicos musicales de los colombianos es “Desvanecer” un tema que hace Andrés Cepeda y Elsa Riveros, de esa gran combinación viene una segunda parte que se presentará muy pronto.

La artista comentó a Caracol Radio que la canción de Pasaporte llamada “Desertores” tendrá una nueva versión, en esta oportunidad junto al bogotano Andrés Cepeda.

Rock Al Parque:

Por lo pronto, Elsa Riveros, la primera dama del Rock, se presentará en este festival el domingo 11 de octubre a partir de las 3:15pm, en el escenario Eco.

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