Rock al Parque celebra 30 años de historia con una multitudinaria primera jornada en Bogotá

Rock al Parque comenzó la celebración de sus 30 años con una multitudinaria primera jornada que reunió a 174.000 personas en Bogotá, según informó la Administración Distrital. El festival volvió a convocar a seguidores del género que se dieron cita para disfrutar de la música en vivo y compartir una experiencia marcada por la energía del rock.

Los pogos, las guitarras a todo volumen y la participación de distintas generaciones fueron protagonistas de este encuentro musical, que año tras año reúne a personas con diferentes gustos y experiencias alrededor de una misma pasión.

De acuerdo con el balance divulgado por la Administración Distrital, los 174.000 asistentes representan la cifra más alta de participación registrada en los 30 años de historia del festival. El dato marca un momento especial para esta edición, que conmemora tres décadas de trayectoria de uno de los encuentros musicales más reconocidos de la capital.

La celebración también pone de relieve el papel de Rock al Parque en la oferta cultural de Bogotá. A lo largo de su historia, el festival se ha convertido en un espacio para disfrutar de agrupaciones musicales, descubrir propuestas artísticas y reunir a públicos de distintas edades en torno a este género.

Además de los conciertos, el evento representa una oportunidad para que los asistentes compartan sus gustos musicales y mantengan viva una cultura que ha encontrado en Bogotá uno de sus principales escenarios.

Desde la Administración Distrital destacaron la capacidad de la cultura para reunir a los ciudadanos y fortalecer los espacios de encuentro en la ciudad.

Con esta primera jornada, Rock al Parque celebra sus 30 años con un récord de asistencia y una convocatoria que reafirma el lugar del rock en la vida cultural de Bogotá. La edición conmemorativa continúa con una programación dedicada a los amantes de la música y a las nuevas generaciones que encuentran en este festival un espacio para vivir su pasión.