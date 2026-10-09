La-33 celebra 25 años con una ruta por los lugares emblemáticos de la salsa en Bogotá

La orquesta colombiana La-33 celebra sus 25 años de historia con ‘La Ruta de la Salsa en Bogotá’, una iniciativa que reúne 25 lugares relacionados con el camino musical de la agrupación y con el desarrollo de la salsa en la capital.

El recorrido, realizado entre el 6 y el 8 de octubre, pasó por distintos sectores de Bogotá, entre ellos el centro histórico, Teusaquillo, La Macarena y el norte de la ciudad. La ruta incluyó escenarios, bares, espacios de ensayo y establecimientos que hicieron parte de la historia de la banda.

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Uno de los sitios destacados es Casa Quiebra-Canto, donde la orquesta tuvo una de sus primeras etapas importantes y permaneció entre 2002 y 2004. Según la historia de la agrupación, este espacio también contribuyó a financiar la producción de su primer álbum.

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Otros lugares incluidos fueron La Media Torta, el Parque de los Periodistas, la Plaza de La Perseverancia, el Royal Center y Galería Café Libro, además de estudios de grabación y salas donde los músicos desarrollaron su propuesta sonora.

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La ruta también recordó espacios relacionados con sus producciones audiovisuales, como el Café Pasaje, San Moritz y Billar Londres, vinculados al video de ‘La Pantera Mambo’.

Para los hermanos Sergio y Santiago Mejía, integrantes y fundadores de La-33, Bogotá ha sido fundamental para darle personalidad y fuerza al sonido de la orquesta.

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Con esta iniciativa, la agrupación propone un recorrido por los lugares que han acompañado su crecimiento y que forman parte de la historia de una de las bandas de salsa más reconocidas de la capital.