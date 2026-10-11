CosechArte supera los 80.000 visitantes y deja más de $500 millones en ventas en Boyacá

El gobernador Carlos Andrés Amaya hizo un balance de CosechArte 2026, en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina.

Tunja

La feria CosechArte ha recibido más de 80.000 visitantes y generado más de $500 millones en ventas directas para artesanos, emprendedores, campesinos y comerciantes, según el balance entregado por el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, en entrevista con Caracol Radio.

El mandatario destacó que la entrada gratuita y la programación para toda la familia han impulsado la participación de los visitantes. Además, señaló que la administración espera ampliar la duración del evento en su próxima edición.

“Estamos hablando de más de 80.000 personas que han venido hasta este momento, más de quinientos millones de pesos en ventas directas a los artesanos, a los emprendedores, a los campesinos que venden sus productos, a los vaqueros y comerciantes de Esmeraldas”, afirmó Amaya.

Sobre las expectativas para el próximo año, el gobernador indicó que buscan que la feria tenga más días de programación y abarque dos fines de semana, con el propósito de permitir que más personas disfruten de la oferta cultural, comercial y familiar.

En materia turística, Amaya aseguró que las cifras durante la semana de receso muestran un aumento significativo en la llegada de visitantes al departamento. También señaló que se dispuso un plan para facilitar el retorno de quienes regresan a Bogotá durante el puente festivo.

“Vamos muy bien en las cifras, el aumento es significativo, tiene que ver también con estos tipos de escenarios, así que estamos muy contentos porque han ingresado muchos vehículos”, aseguró el mandatario, quien recomendó a los viajeros estar atentos a las medidas de movilidad durante el regreso.

Alerta por el Fenómeno del Niño

Aunque las lluvias recientes podrían dar la impresión de que la situación está controlada, el gobernador advirtió que varios municipios siguen enfrentando dificultades de abastecimiento de agua y que existe una alta probabilidad de incendios forestales.

“La gente cree que porque ha llovido incluso todo está bien, pero seguimos teniendo muchas dificultades: muchos municipios con desabastecimiento de agua y alta probabilidad de incendios. Así que hay que seguir teniendo todas las recomendaciones y tener todo el cuidado del mundo para que no tengamos nuevos incendios”, señaló.

Amaya también invitó a denunciar a quienes provoquen incendios y destacó las acciones de almacenamiento y aprovechamiento del agua. Según indicó, la Gobernación invirtió $21.000 millones en la compra de 800 tanques y en la entrega de equipos para apoyar a los municipios frente a la temporada de sequía.

“Vamos a seguir guardando el agua”, concluyó el gobernador, al insistir en la importancia de conservar el recurso hídrico y mantener las medidas de prevención ante los efectos del Fenómeno del Niño.