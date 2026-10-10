Boyacá tendrá representación en la dirección nacional de las personerías

La Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER) eligió y posesionó a su nueva junta directiva durante un acto realizado en el Congreso de la República, en Bogotá. En la nueva dirección fue designado como vicepresidente Iván Leonardo Rodríguez, personero de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, quien acompañará el trabajo de la presidencia y los demás integrantes de la organización nacional.

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La jornada contó con la participación de representantes de personerías de diferentes regiones, así como delegados del Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Julián Ruiz Barajas, personero y presidente de la Asociación de Personerías de Boyacá (Asoperboy), destacó la participación del departamento en la nueva dirección nacional y señaló que esta representación abre oportunidades para impulsar las necesidades de las personerías territoriales. Según explicó, junto a Rodríguez también participan en esta nueva etapa directivos de Boyacá, entre ellos Jessica Pajardo y Carolina Corredor. Ruiz Barajas afirmó que el propósito es trabajar de manera articulada para fortalecer estas instituciones, mejorar las condiciones en las que ejercen sus funciones y ampliar su capacidad de respuesta ante las comunidades.

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Por su parte, Iván Leonardo Rodríguez señaló que durante la jornada se desarrollaron los actos protocolarios de posesión de la presidencia, la vicepresidencia y el pleno de la junta directiva. El personero de Santa Rosa de Viterbo explicó que también participaron representantes de distintas entidades nacionales y que, durante la mañana, se socializó una iniciativa legislativa que busca fortalecer las personerías municipales. La propuesta, según indicó, está siendo impulsada por personeros y representantes de diferentes regiones del país, con el objetivo de mejorar las herramientas disponibles para el ejercicio de sus funciones.

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Uno de los asuntos centrales del encuentro fue precisamente la discusión de este proyecto de ley, que pretende fortalecer las capacidades institucionales de las personerías municipales y distritales.

Estas entidades cumplen funciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, la vigilancia de la conducta oficial, la protección de los derechos de la ciudadanía y la intervención en asuntos de interés público dentro de sus competencias. Para los representantes de Boyacá, avanzar en esta iniciativa es clave para que las personerías puedan responder a las necesidades de sus municipios y ejercer su labor con mayores garantías y herramientas.

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En la jornada también estuvieron presentes el personero de Caparrpí, Luis Carlos Ramírez, y los personeros de ciudades y municipios como Cali, Ibagué, Sutatausa, Tuluá, Tunja y Facatativá, además del senador Óscar Sánchez, el director de Función Pública, Leonardo Huerta, y el personero de Bogotá, entre otros asistentes.

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Tras la posesión, la nueva junta directiva tiene previsto avanzar en su agenda de trabajo y en la coordinación de acciones para fortalecer la representación de las personerías del país. La participación de Boyacá en la vicepresidencia de FENALPER pone al departamento en un espacio nacional desde el cual podrá promover iniciativas relacionadas con las capacidades de estas instituciones y la defensa de los derechos de los ciudadanos.