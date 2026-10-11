Samacá busca apoyo del Gobierno nacional para fortalecer su seguridad

El alcalde de Samacá. Wilson Castiblanco Gil, se reunió con el viceministro del Interior, Jorge Ernesto Roa, para avanzar en proyectos de seguridad para el municipio / Foto: Alcaldía de Samacá.

Samacá

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, sostuvo una reunión con el viceministro del Interior, Jorge Ernesto Roa, y el director de Infraestructura de esa cartera, Iván Rojas, para analizar proyectos estratégicos que permitan fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio.

Entre las iniciativas prioritarias se encuentran la construcción de una nueva estación de Policía y la implementación de más cámaras de seguridad, con el propósito de mejorar la vigilancia y brindar mayor tranquilidad a los habitantes.

Durante el encuentro, el mandatario destacó los avances del modelo de seguridad que funciona actualmente en Samacá y la importancia de contar con el respaldo del Gobierno nacional para ampliar estas estrategias.

“La tranquilidad no tiene precio y desde mi punto de vista en eso hemos trabajado de manera muy juiciosa. Les estuvimos compartiendo nuestro modelo de seguridad, las más de 200 cámaras que tenemos instaladas, el circuito cerrado de televisión y los gestores de seguridad y movilidad que trabajan todos los días”, señaló Castiblanco Gil.

Otro de los temas abordados fue la reactivación de proyectos de estaciones de Policía que permanecen estancados en varios municipios de Boyacá. Según el alcalde, se trabaja en una metodología para establecer los costos de estas obras y definir la ruta que permita dar continuidad a las iniciativas pendientes.

“Avanzamos en una metodología para que se pueda dar continuidad a los varios proyectos de estaciones de Policía que están estancados en el departamento de Boyacá. Se busca definir la valoración presupuestal y la ruta que se va a seguir para sacar adelante estos proyectos”, agregó el mandatario.

Castiblanco Gil también señaló que el Gobierno nacional manifestó su interés en priorizar inversiones relacionadas con cámaras, drones y nuevas tecnologías para la vigilancia de los territorios. Sin embargo, insistió en la necesidad de avanzar también en la infraestructura policial.

“Ellos nos estuvieron manifestando que tienen la instrucción del señor presidente de la República para que se prioricen todos aquellos proyectos que tienen que ver con cámaras de seguridad, con drones y con tecnologías que permitan hacer vigilancia de nuestros territorios”, manifestó.

Finalmente, el alcalde indicó que se esperaba avanzar durante la semana en una reunión técnica con la Policía Nacional y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior, con el fin de revisar la disponibilidad presupuestal para las estaciones de Policía y definir los pasos a seguir para materializar estos proyectos.