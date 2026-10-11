Clínica de Oncología Astorga declara emergencia financiera por deuda de Nueva EPS en Medellín
La institución advirtió que esta situación pone en riesgo la continuidad de la atención de miles de pacientes con cáncer.
Medellín
La Clínica de Oncología Astorga, en Medellín, se declaró en emergencia financiera debido a la falta de pagos por parte de la Nueva EPS, cuya deuda asciende a $116.000 millones.
Según indicó la clínica, las obligaciones tienen más de 360 días de vencimiento. Además, reportó una cartera pendiente con proveedores que alcanza los $39.000 millones.
A través de un comunicado emitido, la institución de alta complejidad, informó que las dificultades económicas han afectado el suministro de medicamentos oncológicos y dispositivos de alta tecnología, debido a la suspensión de entregas por parte de la industria farmacéutica.
Ante este panorama, la institución aseguró que se vio obligada a declararse en emergencia con el propósito de garantizar la continuidad de sus servicios médicos y evitar mayores afectaciones a los pacientes.
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Miles de pacientes con cáncer podrían verse afectados
La Clínica de Oncología Astorga reveló que actualmente tiene 1.527 pacientes en tratamiento de quimioterapia y 330 en radioterapia. Asimismo, reportó 5.453 pacientes pendientes de atención para diferentes ayudas diagnósticas y otros 492 que esperan procedimientos quirúrgicos.
La institución señaló que durante los últimos cuatro años ha prestado servicios a más de 14.675 pacientes de la Nueva EPS y destacó que, pese a las dificultades financieras, no ha suspendido sus atenciones.
Sin embargo, la falta de recursos y las restricciones en el suministro de medicamentos especializados representan una preocupación para la prestación de los servicios oncológicos.
Frente a esta situación, la clínica hizo un llamado a la Nueva EPS para que priorice el giro de los recursos pendientes y adelante una mesa de conciliación de cartera.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...