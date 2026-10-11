Clínica de Oncología Astorga declara emergencia financiera por deuda de Nueva EPS en Medellín

Medellín

La Clínica de Oncología Astorga, en Medellín, se declaró en emergencia financiera debido a la falta de pagos por parte de la Nueva EPS, cuya deuda asciende a $116.000 millones.

Según indicó la clínica, las obligaciones tienen más de 360 días de vencimiento. Además, reportó una cartera pendiente con proveedores que alcanza los $39.000 millones.

A través de un comunicado emitido, la institución de alta complejidad, informó que las dificultades económicas han afectado el suministro de medicamentos oncológicos y dispositivos de alta tecnología, debido a la suspensión de entregas por parte de la industria farmacéutica.

Ante este panorama, la institución aseguró que se vio obligada a declararse en emergencia con el propósito de garantizar la continuidad de sus servicios médicos y evitar mayores afectaciones a los pacientes.

Miles de pacientes con cáncer podrían verse afectados

La Clínica de Oncología Astorga reveló que actualmente tiene 1.527 pacientes en tratamiento de quimioterapia y 330 en radioterapia. Asimismo, reportó 5.453 pacientes pendientes de atención para diferentes ayudas diagnósticas y otros 492 que esperan procedimientos quirúrgicos.

La institución señaló que durante los últimos cuatro años ha prestado servicios a más de 14.675 pacientes de la Nueva EPS y destacó que, pese a las dificultades financieras, no ha suspendido sus atenciones.

Sin embargo, la falta de recursos y las restricciones en el suministro de medicamentos especializados representan una preocupación para la prestación de los servicios oncológicos.

Frente a esta situación, la clínica hizo un llamado a la Nueva EPS para que priorice el giro de los recursos pendientes y adelante una mesa de conciliación de cartera.