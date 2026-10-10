Medellín tendrá horario extendido para el comercio nocturno durante el puente festivo
La medida busca dinamizar la economía en medio del festival de electrónica EDC.
Medellín
Medellín busca impulsar su economía nocturna durante el puente festivo del día de la raza con una medida que beneficiará a los establecimientos comerciales ubicados en 11 corredores turísticos y estratégicos de la ciudad.
La iniciativa estará vigente durante las noches del viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, coincidiendo con la realización del festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), un evento que atrae visitantes nacionales e internacionales a la capital antioqueña.
Entre los sectores donde se aplicará la medida se encuentran la carrera 70, Provenza y Lalinde, con excepción del Parque Lleras; la avenida Las Palmas, Manila, la calle 33, la carrera 65 en Gratamira, la carrera 45 en Manrique, la calle 92 en Aranjuez, la avenida Ayacucho, la carrera 68 y El Perpetuo Socorro.
“Con esto buscamos dinamizar este sector económico que promueve la creación de empleo y fortalece a Medellín como destino de entretenimiento, permitiendo a los comerciantes aprovechar un pico de alta demanda en este puente festivo, en el que esperamos un alto número de visitantes nacionales e internacionales”, indicó la directora de negocios de la secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, Daniel Fleishman.
Apuesta al turismo y desarrollo económico
Con esta autorización, la administración distrital busca fortalecer la actividad comercial en zonas de alta afluencia de visitantes, especialmente en establecimientos relacionados con la gastronomía, el entretenimiento y la vida nocturna.
La estrategia también pretende generar nuevas oportunidades de empleo y aumentar los ingresos de los comerciantes, aprovechando el movimiento turístico que se espera durante el fin de semana festivo.
Asimismo, la medida hace parte de los esfuerzos por consolidar a Medellín como un destino competitivo para la realización de grandes eventos y el desarrollo de actividades de entretenimiento.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...