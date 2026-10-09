Capturadas 12 personas por venta de estupefacientes en centros deportivos de Cúcuta

Judicializan a 12 personas por presunta venta de drogas en barrios de Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Hasta los barrio Sevilla, La Ínsula y Toledo Plata de Cúcuta llegaron las autoridades para adelantar la captura de al menos 12 personas, señaladas por presunta venta de estupefacientes.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación, “la investigación, liderada por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Norte de Santander, permitió documentar 66 ventas de base de cocaína, heroína, marihuana y cocaína, realizadas entre el 30 de junio y el 9 de agosto de 2026, algunas de ellas adelantadas en centros deportivos”.

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Así mismo, el ente investigador aseguró que “las labores investigativas incluyeron compras controladas, seguimientos y verificaciones en campo”.

Dentro del material probatorio que será presentado a los jueces de la República hay “transacciones registradas mediante fotografías, videos, informes de investigador de campo y pruebas preliminares de identificación de sustancias estupefacientes”.

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¿Quiénes son las 12 personas judicializadas?

Los capturados deberán responder ante las autoridades por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Las personas capturadas son:

Geinerd Angulo Acero.

Angelis Carolina Hernández Núñez.

Luis Gerardo Hernández Rosales.

Claudia Maritza Rincón Duarte.

Manuel Heli Giraldo Moreno.

José Gregorio Ortegano Viera.

Cristian Arley Camargo Celis.

Jhonatan Duván Aguilar Gutiérrez.

Fernando Manuel Mendoza Amaya.

Juan José Osorio Morales.

Darly Dayana Galvis Sánchez.

Jefferson Alcides Reyes Riaño.

Once de los procesados aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a todos los investigados.