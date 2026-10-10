Junior buscaría un jugador de Selección Colombia para reforzarse de cara a Libertadores 2027

Junior no pasa por un buen momento en la Liga colombiana. El cuadro barranquillero, después de salir campeón del Torneo Apertura ante Atlético Nacional, no ha podido encontrar una racha positiva de resultados y, por el contrario, se ubica en la zona baja de la tabla con pocas opciones de clasificar a cuadrangulares.

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El cambio de entrenador tampoco le ha caído de manera positiva al Junior. Desde que asumió Sebastián Viera, tras la salida de Alfredo Arias, ha conseguido solo dos triunfos de seis partidos disputados, con un saldo de tres derrotas y un empate.

Al Tiburón le quedan 8 encuentros en el presente campeonato, partiendo de que tiene dos juegos aplazados: uno ante Deportivo Pereira por la fecha 4 y otro contra Boyacá Chicó por la quinta jornada. Ante el panorama de haber logrado solo 9 puntos de 33 posibles, Junior tiene un margen de error mínimo, en el que debería ganar por lo menos 7 juegos para poder soñar con la cifra de 29-30 puntos para tener el objetivo de clasificar.

Junior ya piensa en el 2027

El cuadro barranquillero es el único que cuenta con cupo asegurado para torneo internacional del próximo año: disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 por haber sido campeón del Apertura 2026.

Partiendo de la mala imagen que dejó el club en la Libertadores 2026, en la que quedó eliminado al ser último del grupo integrado con Cerro Porteño, Palmeiras y Sorting Cristal con solo 4 puntos, las directivas ya buscan opciones para reforzar la plantilla.

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Uno de los grandes nombres que comienza a tomar fuerza para llegar al equipo es el del defensor Carlos Cuesta, quien milita actualmente en Vasco Da Gama de Brasil y ha hecho parte del ciclo de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia.

Según informó Adrián Magnoli, periodista del MorninGol de AS Colombia, el club ya inició contactos para lograr su incorporación de cara al 2027: “Junior busca al central Carlos Cuesta. Se comunicaron con el representante. Ha perdido protagonismo en Vasco da Gama, los últimos partidos fue al banco de suplentes y no está teniendo el protagonismo de antes”, dijo inicialmente.

“Si Junior se quiere reforzar, buscaron un excelente nombre, de ahí a que lo puedan traer, es otra cosa, pero Carlos Cuesta interesa al Junior”, agregó sobre la viabilidad del asunto.

Carlos Cuesta / Getty Images / BSR Agency Ampliar Carlos Cuesta / Getty Images / BSR Agency Cerrar

¿Cuánto gana Carlos Cuesta en Vasco da Gama?

Para empezar hay que mencionar que Cuesta está a préstamo en el club brasileño desde septiembre de 2025 y tiene vínculo hasta diciembre de 2026. Por su parte, con Galatasaray tiene acuerdo hasta 2028, por lo que si Junior quiere acordar algún trato deberá hacerlo con el cuadro turco, seguramente bajo la figura de préstamo.

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El sueldo con Galatasaray es de €33.900 semanales, cerca de 122 millones de pesos mensuales (según Salary Sport), situación de la que se encargaría en un buen porcentaje del equipo turco en caso de llegar a un acuerdo de cesión con Junior.