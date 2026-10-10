Video: Jhon Córdoba volvió al gol ante el Zenit, pero el Krasnodar perdió en casa

Jhon Córdoba volvió al gol ante el Zenit, pero el Krasnodar cayó en casa // Mike Kireev / NurPhoto via AFP

Jhon Córdoba volvió a hacerse presente en el marcador con el Krasnodar. El atacante colombiano anotó este sábado 10 de octubre en el enfrentamiento contra el Zenit de San Petersburgo, por la Liga Rusa. Sin embargo, su anotación no fue suficiente para evitar la derrota por 2-3 de su equipo, que jugó en condición de local.

Jhon Córdoba descontó

El partido se complicó para el Krasnodar desde el primer tiempo. Glushenkov adelantó al Zenit al minuto 40 y amplió la diferencia en el tiempo añadido de la primera parte. En la segunda mitad, Aleksandr Sobolev marcó el tercer tanto visitante al minuto 53, dejando al conjunto local contra las cuerdas.

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La reacción del Krasnodar comenzó apenas dos minutos después, cuando Joao Batxi consiguió el primer descuento. El equipo local encontró un nuevo impulso ofensivo y continuó buscando alternativas para acercarse en el marcador.

La esperanza creció al minuto 71, cuando Córdoba anotó el segundo gol del Krasnodar. El colombiano aprovechó la oportunidad para acercar a su equipo a un empate que parecía complicado después de la ventaja de tres tantos conseguida por el rival. Pese al esfuerzo durante el tramo final, los locales no consiguieron igualar el encuentro.

Duelo colombiano

El encuentro también tuvo un atractivo especial por la presencia de Wilmar Barrios en el Zenit. El mediocampista colombiano forma parte del equipo de San Petersburgo, que consiguió llevarse los tres puntos en una visita exigente frente a uno de sus rivales en el campeonato ruso.

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Para Córdoba, el gol representa el segundo en su temporada con el Krasnodar. El delantero continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo y buscará mantener su producción goleadora en las próximas jornadas.

Aunque el resultado dejó al conjunto local sin puntos, la anotación del atacante colombiano fue uno de los momentos destacados de un compromiso que tuvo cinco goles y un cierre disputado.