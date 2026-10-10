El DJ colombiano Khomha se presenta esta noche en el EDC Colombia 2026, en Medellín

El DJ colombiano Khomha se presentará esta noche, a las 7:00 p. m., en el escenario Stéreo Bloom Stage del EDC Colombia 2026. El festival, que se realiza por primera vez en el país y en la ciudad de Medellín, es el más grande de música electrónica que se ha realizado en Colombia.

Para esta primera edición se espera una asistencia de 94.000 personas, entre ellas asistentes que han viajado desde distintos lugares del mundo para llegar a Medellín a este gran evento.

Un artista con trayectoria en el EDC

Khomha fue el primer colombiano en presentarse en el EDC de Las Vegas, en Estados Unidos, considerado el evento principal de esta marca de festivales. Según el propio artista, es además el único colombiano que ha actuado en todas las ediciones del EDC realizadas en el mundo.

“La presentación de esta noche tiene un valor especial, pues el festival llega mi ¨Medellin del Alma¨ y pues no podía faltar a esta importante cita con la escena de la música electrónica internacional”., afirmó Khomha. El artista calificó su participación como un honor y como un hito en su carrera, y extendió la invitación al público a acompañarlo en su set.

Un primer fin de semana con buena acogida

El artista inició su agenda del fin de semana ayer, con una presentación en el Free Party del EDC, realizada en la cancha de la Comuna 13. Allí tocó ante un público de entre 5.000 y 6.000 personas, según su estimación, en una jornada que describió como un éxito.

Datos de la presentación