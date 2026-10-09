Video: Luis Suárez marcó golazo en Sporting tras estar en Selección Colombia

Desde la prensa portuguesa trascendió que Sporting le habría solicitado a la Selección Colombia que le regulara las cargas a Luis Suárez, pues tenían un partido clave frente a Sporting Braga este viernes 9 de septiembre. Sin embargo, desde la Tricolor poco caso se le hizo a la sugerencia y terminó jugando casi 170 minutos entre los tres partidos de la fecha FIFA, en los que fue inicialista ante México (marcó gol) y Perú, e ingresó para el segundo tiempo en el duelo con Paraguay.

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El delantero samario viajó de Estados Unidos a Portugal el miércoles 7 de octubre y habría completado apenas un entrenamiento antes del juego ante Sporting Braga. El titular terminó siendo el griego Fotis Ioannidis, pero luego Suárez ingresó al minuto 59′ para contribuir en la remontada.

Así fue el golazo de Luis Suárez

Empezó ganando Braga al minuto 41′ con un autogol del arquero Rui Silva. Tras el ingreso del colombiano, le bastaron 7 minutos para marcar el empate, pues recibió un centro desde la derecha del australiano Nestory Irakunda y cabeceó dentro del área cambiándole la trayectoria y mandándola a guardar.

Más allá del gol, Suárez no tuvo mayor contribución y logró el 75% de precisión en los pases, obteniendo una calificación de 7.5 par Sofascore. Los mejores valorados fueron sus compañeros Geny Catamo y Rodrigo Zalazar, ambos con 8.0. El último fue el encargado de marcar el 1-3 definitivo.

Suárez busca repetir el premio a máximo goleador en Portugal

El delantero de 28 años terminó como el máximo goleador de la pasada temporada en la Liga de Portugal con un total de 28 goles en 38 partidos jugados. Para esta campaña, ya acumula 7 anotaciones en la competición en 8 juegos, igualando la línea del griego Vangelis Pavlidis del Benfica.

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El próximo partido de Sporting será contra Lens por la fecha 2 de la Champions League, duelo que será el martes 13 de octubre desde las 11:45 a.m.