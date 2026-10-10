Federación de Portugal suspende a Cristiano Ronaldo tras polémica con Jorge Jesus: duro comunicado

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha abierto un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su repentina salida de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, según anunció este sábado.

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En un comunicado, el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirma que Cristiano se encuentra bajo “suspensión preventiva” y que “se ha otorgado carácter urgente al proceso”. Se espera por la determinación del tiempo de la suspensión y la multa que deberá asumir.

El comunicado de la Federación de Portugal

“La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre”, se lee en el comunicado.

“Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de establecimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente”.

Según la nota, el caso está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.

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Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Según una nota del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue Jesus haberlo hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

También en ese comunicado, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección de Portugal tras ese posible castigo.

“No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias”, expresó Ronaldo al respecto.