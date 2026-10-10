Línea de crédito por $20.000 millones para impulsar recuperación económica del Quindío: MinComercio

Armenia

El Ministerio de Comercio, industria y turismo abrió línea de crédito de $20.000 millones a través de Bancóldex para impulsar la recuperación económica del Quindío.

Durante una jornada de trabajo con el gobernador del Quindío, representantes del Fondo Patria Milagro, la Federación Nacional de Cafeteros, Fontur y otras entidades, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, revisó iniciativas para articular la reconstrucción con la generación de empleo, el fortalecimiento empresarial y la recuperación del turismo.

La línea especial de crédito de Bancóldex de 20 mil millones de pesos será uno de los instrumentos para respaldar a los empresarios y contribuir a la recuperación de la actividad productiva. Esta herramienta se complementará con iniciativas de infraestructura turística, promoción de destinos, conectividad y fortalecimiento de los negocios locales.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo Mauricio Gómez Amín afirmó “Reconstruir el Quindío no es solamente levantar lo que se cayó; es devolverle a su gente las oportunidades para trabajar, producir y salir adelante. Por eso, junto con la reconstrucción, tenemos que reactivar el comercio, recuperar el turismo y respaldar a los empresarios que generan empleo. La recuperación será real cuando vuelva la gente, se mueva la economía y las familias puedan recuperar sus ingresos y su tranquilidad”

A través de Fontur, el Ministerio de comercio le apuesta es reactivar una cadena productiva que involucra hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportadores, artesanos y comerciantes.

La conectividad también hace parte de esta agenda. El Ministerio trabaja con aerolíneas y otros actores del sector para fortalecer las condiciones que permitan recuperar el flujo de visitantes al Quindío y al Eje Cafetero, mejorar las conexiones con mercados nacionales e internacionales y acompañar las rutas regionales en su camino hacia niveles de demanda sostenibles.

Durante la jornada también se revisaron proyectos turísticos, culturales y de espacio público en distintos municipios, entre ellos iniciativas para recuperar plazas de mercado y galerías, espacios culturales, miradores, malecones y escenarios gastronómicos y artesanales. Estas intervenciones buscan recuperar espacios afectados, fortalecer la oferta turística y contribuir a la generación de empleo y al movimiento del comercio local.