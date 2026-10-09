2.000 uniformados entre Policía y Ejército garantizan la seguridad en receso escolar en el Quindío

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Armenia

En el marco de esta importante temporada de turismo que apunta a la reactivación económica tras el terremoto, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez, dijo que tienen todo dispuesto para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

Enfatizó que una de las maneras de recuperar la dinámica económica es fortaleciendo la tranquilidad y seguridad por eso dispondrán de 2 mil uniformados en cada punto de ingreso en el departamento y en los sitios de mayor afluencia durante esta temporada de semana de receso escolar.

“Efectivamente realizamos un consejo de seguridad turístico porque necesitamos reactivar la economía en el departamento del Quindío. Esto es un pilar fundamental para todos y después de lo que vimos con el terremoto necesitamos volver a recuperarnos y una de las maneras de recuperarnos es garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestros habitantes y de quienes vienen a visitar este hermoso departamento”, mencionó.

Sostuvo que espera esta semana entregar camionetas al Ejército con el objetivo de facilitar el desplazamiento a la zona cordillerana del departamento para generar el acompañamiento correspondiente.

“Quiero contarles que vamos a tener alrededor de cerca de 2.000 hombres uniformados entre Policía y el Ejército. Vamos a tener en cada ingreso a nuestro departamento de Policía de Carreteras, pero también agentes de tránsito departamentales verificando la seguridad vial. En cada municipio vamos a tener hombres en cada municipio y también vamos a tener el Ejército que que les digamos en motorizada”, indicó.

Añadió: “Esta semana esperamos entregarle unas camionetas al Ejército Nacional también para que nos ayude a custodiar todo lo que es el tema cordillerano para así agilizar el desplazamiento de los uniformados”.

Fue claro que el trabajo articulado es fundamental para generar las acciones correspondientes en pro de la seguridad del departamento.

“Esperamos que esta semana de receso escolar sea una semana tranquila, que la gente pueda disfrutar en familia, que pueda estar disfrutando de estos paisajes verdes que tiene el departamento del Quindío”, puntualizó.