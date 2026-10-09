Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 oct 2026 Actualizado 14:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Debate: ¿Reformar RTVC para garantizar independencia o liquidarlo por uso de recursos públicos?

En 6AM W estuvieron debatiendo las representantes Ana Erazo y Carol Borda.

Debate: ¿Reformar RTVC para garantizar independencia o liquidarlo por uso de recursos públicos?

Debate: ¿Reformar RTVC para garantizar independencia o liquidarlo por uso de recursos públicos?

00:00:0015:26:33
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0015:26:33
Descargar
Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado