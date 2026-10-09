Debate: ¿Reformar RTVC para garantizar independencia o liquidarlo por uso de recursos públicos?
En 6AM W estuvieron debatiendo las representantes Ana Erazo y Carol Borda.
Debate: ¿Reformar RTVC para garantizar independencia o liquidarlo por uso de recursos públicos?
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...